Gái xinh có gương mặt như búp bê nhưng body khiến cánh mày râu phát hờn

Cộng đồng trẻ

Phong cách của Vladislava là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp nữ tính.

Thiên Anh
Vladislava Galagan, sinh năm 1997 tại Temryuk, Nga, là một trong những nữ vận động viên thể hình nổi bật nhất thế giới nhờ sự kết hợp hiếm có giữa gương mặt xinh đẹp và thân hình cơ bắp khổng lồ.
Nhiều người gọi Vladislava là "Kendall Jenner của làng bodybuilding" bởi nét thanh tú, nữ tính trên khuôn mặt, trong khi cơ bắp lại mạnh mẽ, rõ rệt, khiến cô trở thành hiện tượng mạng xã hội toàn cầu.
Vladislava hiện sinh sống tại Prague, Cộng hòa Séc, và theo học các trường đại học quốc tế. Cô bắt đầu tập gym từ năm 16 tuổi và nhanh chóng xây dựng hình thể ấn tượng.
Với chiều cao khoảng 1m75 và cân nặng 80kg, Vladislava sở hữu các số đo nổi bật ngực 107 cm, bắp tay 38 cm, cơ bắp phát triển đều toàn thân.
Ngoài tập thể hình, Vladislava còn luyện kickboxing, jiu-jitsu và yoga, giúp tăng sức mạnh, sự linh hoạt và cân bằng tinh thần.
Phong cách của Vladislava là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp nữ tính. Cô thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện, chế độ dinh dưỡng và cuộc sống trên Instagram, TikTok, YouTube, đồng thời phát triển thương hiệu cá nhân với nội dung thể hình.
Theo Vladislava, bodybuilding không chỉ giúp cô có thân hình mạnh mẽ mà còn rèn luyện kỷ luật, sự kiên trì và hiểu sâu về cơ thể mình.
Cô chăm chút dinh dưỡng, ưu tiên protein và chuẩn bị bữa ăn kỹ lưỡng để tuân thủ chế độ, đồng thời duy trì các bài tập giãn cơ và yoga để cân bằng tinh thần.
Với sự kết hợp độc đáo giữa nhan sắc và sức mạnh, Vladislava Galagan không chỉ là hình mẫu cho các cô gái yêu thể thao mà còn là minh chứng cho khả năng vượt qua giới hạn bản thân.
