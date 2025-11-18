Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
‘Thánh nữ bia’ Gấm Kami ngày càng gợi cảm, ẩn ý đã chia tay người yêu

Cộng đồng trẻ

‘Thánh nữ bia’ Gấm Kami ngày càng gợi cảm, ẩn ý đã chia tay người yêu

Gấm Kami - nữ TikToker nổi tiếng với biệt danh 'thánh nữ bi-a' gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh với phong cách cực kỳ quyến rũ, trưởng thành.

Trầm Phương
Sau một thời gian công khai "dao kéo" để làm mới nhan sắc, Gấm Kami đã có một sự "lột xác" ngoạn mục. Không chỉ dừng lại ở gương mặt, phong cách thời trang của cô nàng cũng ngày càng táo bạo và gợi cảm hơn. (Ảnh: IGNV)
Sau một thời gian công khai "dao kéo" để làm mới nhan sắc, Gấm Kami đã có một sự "lột xác" ngoạn mục. Không chỉ dừng lại ở gương mặt, phong cách thời trang của cô nàng cũng ngày càng táo bạo và gợi cảm hơn. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới nhất được Gấm Kami đăng tải đã minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này. Trong chiếc váy hai dây bodycon màu xanh dương bó sát, ôm trọn đường cong cơ thể, nữ TikToker khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới nhất được Gấm Kami đăng tải đã minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này. Trong chiếc váy hai dây bodycon màu xanh dương bó sát, ôm trọn đường cong cơ thể, nữ TikToker khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Nước da trắng ngần cùng mái tóc đen dài, xoăn nhẹ và chiếc kính cận càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút khó cưỡng, pha trộn giữa nét ngây thơ và trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Nước da trắng ngần cùng mái tóc đen dài, xoăn nhẹ và chiếc kính cận càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút khó cưỡng, pha trộn giữa nét ngây thơ và trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Sự chuyển mình từ hình ảnh nữ cơ thủ dễ thương, năng động sang một cô gái trưởng thành, sexy đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sức hút không hề giảm sút của "thánh nữ bi-a". (Ảnh: IGNV)
Sự chuyển mình từ hình ảnh nữ cơ thủ dễ thương, năng động sang một cô gái trưởng thành, sexy đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sức hút không hề giảm sút của "thánh nữ bi-a". (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây bão với loạt ảnh khoe hình thể, Gấm Kami còn khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn về chuyện tình cảm khi cô nàng đăng tải kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "A single girl" (cô nàng độc thân) (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây bão với loạt ảnh khoe hình thể, Gấm Kami còn khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn về chuyện tình cảm khi cô nàng đăng tải kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "A single girl" (cô nàng độc thân) (Ảnh: IGNV)
Trước đó, trong một bài đăng Gấm Kami cũng đã viết: "Có những tình yêu tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đi đến cuối cùng. Không có gì là mãi mãi, chỉ có những ký ức còn đọng lại trong tim. Và đôi khi, dừng lại không phải vì hết yêu, mà vì đã quá mệt để tiếp tục." (Ảnh: IGNV)
Trước đó, trong một bài đăng Gấm Kami cũng đã viết: "Có những tình yêu tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đi đến cuối cùng. Không có gì là mãi mãi, chỉ có những ký ức còn đọng lại trong tim. Và đôi khi, dừng lại không phải vì hết yêu, mà vì đã quá mệt để tiếp tục." (Ảnh: IGNV)
Dòng trạng thái này được xem là lời ngầm khẳng định rõ ràng nhất cho việc cô và nửa kia đã "đường ai nấy đi" sau một thời gian công khai hẹn hò. (Ảnh: IGNV)
Dòng trạng thái này được xem là lời ngầm khẳng định rõ ràng nhất cho việc cô và nửa kia đã "đường ai nấy đi" sau một thời gian công khai hẹn hò. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô và nữ cơ thủ chuyên nghiệp Dương Yến Vi từng khiến nhiều người xuýt xoa với chuyện tình cảm ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, cô và nữ cơ thủ chuyên nghiệp Dương Yến Vi từng khiến nhiều người xuýt xoa với chuyện tình cảm ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng dành những lời lẽ lãng mạn cho "nửa kia," thể hiện sự nghiêm túc và tin tưởng vào tình yêu của mình: "Chị biết phía trước còn rất nhiều chông gai nhưng chị tin rằng tình yêu của chúng mình đủ lớn để vượt qua tất cả, chị sẽ dành chọn tất cả những gì chị có, chúng mình cùng nhau cố gắng nha. Yêu em." (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng dành những lời lẽ lãng mạn cho "nửa kia," thể hiện sự nghiêm túc và tin tưởng vào tình yêu của mình: "Chị biết phía trước còn rất nhiều chông gai nhưng chị tin rằng tình yêu của chúng mình đủ lớn để vượt qua tất cả, chị sẽ dành chọn tất cả những gì chị có, chúng mình cùng nhau cố gắng nha. Yêu em." (Ảnh: IGNV)
Hiện tại trang cá nhân của cả hai vẫn còn giữ hình ảnh của đối phương, vậy nhiều người hâm mộ hi vọng rằng đây chỉ là một lần "giận dỗi vu vơ" của cả hai mà thôi. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại trang cá nhân của cả hai vẫn còn giữ hình ảnh của đối phương, vậy nhiều người hâm mộ hi vọng rằng đây chỉ là một lần "giận dỗi vu vơ" của cả hai mà thôi. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Gấm Kami #bi-a #gợi cảm #tiktok #tình yêu #gấm kami chia tay người yêu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT