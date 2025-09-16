Hà Nội

Thế giới

Cháy nhà khiến 4 em nhỏ tử vong thương tâm

Một người phụ nữ ở Bắc Carolina (Mỹ) đang đối mặt với cáo buộc sau khi 4 cô con gái nhỏ của cô thiệt mạng trong vụ cháy nhà.

An An (Theo People)

People dẫn báo cáo từ báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Columbus (CCSO) cho biết, cảnh sát đã tới hiện trường vào khoảng 2h30 sáng ngày 30/8 sau khi nhận được tin báo của Reagan Powers, 28 tuổi, về việc ngôi nhà của cô bị cháy và 4 cô con gái nhỏ của cô đang ở bên trong.

"Khi chúng tôi đến nơi, toàn bộ ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. 4 đứa trẻ bên trong sau đó được xác định tử vong", cảnh sát cho biết.

begai1.png
4 bé gái tử vong trong vụ cháy nhà vào ngày 30/8. Ảnh: GoFundMe.

Theo WECT 6, WWAY 3 và Columbus County News (CCN), Reagan Powers bị cáo buộc đã để 4 cô con gái của mình, lần lượt 2, 4, 6 và 7 tuổi, ở nhà và không có mặt ở đó khi hỏa hoạn xảy ra. Theo nguồn tin, Reagan đã giao nhiệm vụ trông coi các em cho một bé gái 11 tuổi.

Theo hồ sơ mà WECT 6 và CCN thu thập được, Powers sau đó bị bắt giữ và bị 4 cáo buộc ngộ sát và ngược đãi trẻ em do sơ suất vào ngày 10/9.

begai2.png
Reagan Powers đối mặt với cáo buộc ngộ sát và ngược đãi trẻ em do sơ suất. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Columbus.

Powers đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 11/9.

"Trái tim tôi tan nát khi mất đi các con gái", Patrick Ellis, cha của các bé gái, buồn rầu nói.

