Chảy máu mũi kéo dài không ngờ do đỉa rừng 4cm ở trong mũi

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp đỉa rừng dài 4cm trong hốc mũi bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh nhi G.T.S.M (nữ, 9 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng khó thở nhẹ, chảy máu mũi trái kéo dài nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân.

Qua thăm khám lâm sàng và nội soi mũi, BS Phạm Thị Vân Anh phát hiện trong hốc mũi trái có dị vật sống là một con đỉa rừng đang cư trú sâu, bám chặt vào niêm mạc gây tổn thương và chảy máu liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhi hiện sống cùng ông bà tại tỉnh Điện Biên, nơi có thói quen tắm suối. Nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Ngay sau khi xác định tình trạng, kíp chuyên môn chuyên khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành lấy dị vật dưới nội soi trong điều kiện kiểm soát an toàn. Dị vật được gắp ra thành công sau can thiệp, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.

Đỉa rừng dài 4m được lấy ra khỏi mũi bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau thủ thuật, bệnh nhi ổn định hô hấp, không còn chảy máu, tâm lý được trấn an và tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế.

Đỉa và các loại sinh vật ký sinh trong tự nhiên có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các hốc tự nhiên như mũi, tai, miệng… gây nên tình trạng tổn thương niêm mạc, xuất huyết và các nguy cơ nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu như chảy máu cam, nghẹt mũi, khó thở kéo dài rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường.

Để phòng tránh dị vật chui vào sống trong các hốc tự nhiên, các bác sĩ khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với ao, hồ, suối tự nhiên, đặc biệt ở các vùng miền núi, rừng núi khi không có sự giám sát; Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước suối để uống hoặc sinh hoạt khi chưa qua xử lý đảm bảo.

Cảnh giác với các biểu hiện bất thường như chảy máu cam kéo dài, khó thở, ho không rõ nguyên nhân… Chủ động đưa trẻ đi khám tại cơ sở chuyên khoa để phát hiện sớm dị vật hoặc tác nhân gây bệnh.

“Đây là một ca hiếm nhưng không phải cá biệt, đặc biệt ở trẻ sống tại khu vực miền núi. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định, đồng thời là bài học cảnh báo phụ huynh cần tăng cường giám sát và bảo vệ trẻ trước nguy cơ từ môi trường tự nhiên”, bác sĩ Phạm Thị Vân Anh cảnh báo.