Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chảy máu mũi kéo dài không ngờ do đỉa rừng 4cm ở trong mũi

Bệnh nhi có thói quen tắm suối, nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Thúy Nga

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp đỉa rừng dài 4cm trong hốc mũi bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh nhi G.T.S.M (nữ, 9 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng khó thở nhẹ, chảy máu mũi trái kéo dài nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân.

Qua thăm khám lâm sàng và nội soi mũi, BS Phạm Thị Vân Anh phát hiện trong hốc mũi trái có dị vật sống là một con đỉa rừng đang cư trú sâu, bám chặt vào niêm mạc gây tổn thương và chảy máu liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhi hiện sống cùng ông bà tại tỉnh Điện Biên, nơi có thói quen tắm suối. Nhiều khả năng dị vật đã xâm nhập vào mũi qua nguồn nước tự nhiên mà không được phát hiện kịp thời.

Ngay sau khi xác định tình trạng, kíp chuyên môn chuyên khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành lấy dị vật dưới nội soi trong điều kiện kiểm soát an toàn. Dị vật được gắp ra thành công sau can thiệp, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.

gap-dia-rung.jpg
Đỉa rừng dài 4m được lấy ra khỏi mũi bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau thủ thuật, bệnh nhi ổn định hô hấp, không còn chảy máu, tâm lý được trấn an và tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế.

Đỉa và các loại sinh vật ký sinh trong tự nhiên có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các hốc tự nhiên như mũi, tai, miệng… gây nên tình trạng tổn thương niêm mạc, xuất huyết và các nguy cơ nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu như chảy máu cam, nghẹt mũi, khó thở kéo dài rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường.

Để phòng tránh dị vật chui vào sống trong các hốc tự nhiên, các bác sĩ khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với ao, hồ, suối tự nhiên, đặc biệt ở các vùng miền núi, rừng núi khi không có sự giám sát; Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước suối để uống hoặc sinh hoạt khi chưa qua xử lý đảm bảo.

Cảnh giác với các biểu hiện bất thường như chảy máu cam kéo dài, khó thở, ho không rõ nguyên nhân… Chủ động đưa trẻ đi khám tại cơ sở chuyên khoa để phát hiện sớm dị vật hoặc tác nhân gây bệnh.

“Đây là một ca hiếm nhưng không phải cá biệt, đặc biệt ở trẻ sống tại khu vực miền núi. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định, đồng thời là bài học cảnh báo phụ huynh cần tăng cường giám sát và bảo vệ trẻ trước nguy cơ từ môi trường tự nhiên”, bác sĩ Phạm Thị Vân Anh cảnh báo.

#dị vật trong mũi #đỉa rừng 4cm #tắm suối trẻ em #bệnh viện Cẩm Phả #điều trị dị vật tai mũi họng #phòng tránh đỉa trong tự nhiên

Bài liên quan

Sống Khỏe

Gắp ra con đỉa sống ký sinh trong mũi bệnh nhi ở Quảng Trị

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) vừa nội soi, gắp ra con đỉa dài 4 cm, sống ký sinh trong mũi bệnh nhi.

Ngày 6/8, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ vừa gắp thành công một con đỉa dài khoảng 4cm trong mũi một bé trai trên địa bàn.

Trước đó, chiều 5/8, em H.V.Đ. (SN 2011, trú tại xã Đakrông) nhập viện trong tình trạng khó thở, một bên mũi rỉ máu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé 7 tuổi chảy máu âm đạo do đỉa trú ngụ khi đi tắm suối

Đỉa khi chui vào cơ thể người có thể tiết ra chất hirudin - một loại chất chống đông máu mạnh, gây chảy máu âm đạo kéo dài và khó cầm.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 7 tuổi đến từ Bắc Ninh bị chảy máu vùng âm đạo do đỉa cắn sau khi đi tắm suối.

Tại phòng khám cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy vẫn có máu chảy từ âm đạo. Ngay lập tức, ê-kíp gồm ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh, cùng bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, bác sĩ Nguyễn Xuân Huỳnh và ê kíp Gây mê hồi sức đã tiến hành gây tê, kiểm tra vùng kín, làm sạch vùng tổn thương, xử lý nơi tiết dịch của đỉa bám vào để hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu tiếp tục và biến chứng nhiễm trùng, loại trừ khả năng còn đỉa ở bên trong.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Con đỉa chui vào niệu đạo người đàn ông 75 tuổi

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận nam bệnh nhân P.V.Đ (75 tuổi, Đồng Nai) bị một con đỉa dài khoảng 6cm chui vào niệu đạo khi đi làm đồng.

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp hy hữu, bệnh nhân nam Phạm Văn A (75 tuổi) bị một con đỉa dài khoảng 6 cm chui vào niệu đạo khi đang làm đồng.

Ngay khi phát hiện bị đỉa chui vào niệu đạo, bệnh nhân đã kịp thời dùng tay ép chặt niệu đạo để hạn chế đỉa chui vào sâu hơn bên trong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới