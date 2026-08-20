Cháy lớn trong Cụm công nghiệp Quất Động, khói đen bốc cao cuồn cuộn

Khuya 19/8, một công ty nằm trong Cụm công nghiệp Quất Động (xã Thượng Phúc, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy, lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa.

Theo thông tin ban đầu, hơn 21h ngày 19/8, tại khu vực Công ty TNHH chỉ may T.H. (lô CN1B, Cụm công nghiệp Quất Động) xảy ra cháy.

Lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: NDCC

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi đến nơi, họ thấy khói đen và lửa cuồn cuộn bốc lên.

“Lúc này có nhiều công nhân chạy ra khỏi nhà xưởng. Xưởng rộng hàng trăm m2, kết cấu 2 tầng; tầng 1 là nơi sản xuất chỉ may, còn tầng 2 sản xuất màng bọc PE”, nhân chứng cho biết.

Khói đen bốc cuồn cuộn. Ảnh: NDCC

Một công nhân cho biết, khi đang làm việc ở tầng 2 nhà xưởng, họ nghe tiếng nổ từ tầng 1. Sau đó, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Một số công nhân cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Theo người này, tầng 1 có lò sấy và lò hơi.

Phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Máy xúc được huy động để mở đường dập lửa. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 23h40, khoảng 8 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng cũng huy động 2 máy xúc mở đường, phục vụ công tác dập lửa.

Đến 0h15 ngày 20/8, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.