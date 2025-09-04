Chạy đua từng phút giây cứu người bệnh vỡ gan, dập ruột

Ngày 4/9, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, trong khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh, thì tại phòng mổ của cơ sở, một “cuộc chiến thầm lặng” đã diễn ra, nơi các y bác sĩ phải chạy đua từng phút giây với lưỡi hái tử thần để cứu sống người bệnh.

Người bệnh bị tai nạn giao thông, được đưa vào viện trong tình trạng choáng, đau tức ngực, đau bụng dữ dội, mất máu cấp…. Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức chống sốc, truyền dịch, giảm đau, khâu cầm máu tạm thời.

Ca phẫu thuật cứu bệnh nhân vỡ gan, dập ruột - Ảnh BVCC

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tổn thương gan nghi ngờ vỡ, dịch ổ bụng, kèm chấn thương mạc treo ruột – một tình huống cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng từng phút, buộc phải chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Ca mổ được tiến hành với sự phối hợp giữa đội ngũ các bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Yên và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh. Khi ổ bụng được mở ra, kíp mổ phát hiện có khoảng 4.000 ml máu và máu cục. Mạc treo ruột hồi tràng bị dập nát, động mạch mạc treo rách toác, gan xuất hiện vết rách sâu kèm chảy máu liên tục.

Truyền máu liên tục để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong điều kiện thời gian bị rút ngắn đến nghẹt thở, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng kẹp cầm máu, xử lý vết rách gan, cắt bỏ 100cm ruột non hoại tử và khâu nối bên để tái lập lưu thông tiêu hóa.

Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi sự tập trung và phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối giữa các bác sĩ gây mê hồi sức, ngoại khoa, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Cuộc đại phẫu kéo dài nhiều giờ - Ảnh BVCC

Đặc biệt, trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ, nhiều người bệnh vẫn lo ngại tình huống “khát máu” khi xảy ra cấp cứu. Nhưng may mắn, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Trung tâm Y tế Quảng Yên, nguồn máu dự trữ luôn sẵn sàng, kịp thời tiếp máu cho người bệnh trong suốt ca mổ, giúp ổn định huyết động.

Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Người bệnh đã được cứu sống từ lằn ranh sinh tử.