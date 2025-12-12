Người Hà Nội lo không có chỗ gửi xe điện trước thời điểm cấm xe chạy xăng

Hàng loạt chung cư trên địa bàn lại từ chối cho xe điện gửi hoặc sạc vì lo ngại cháy nổ, khiến người dân rơi vào cảnh hoang mang khi hạ tầng chưa kịp đáp ứng.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ hạn chế xe máy chạy xăng trong Vành đai 1, buộc nhiều người phải chuyển sang xe điện. Tuy nhiên, hàng loạt chung cư trên địa bàn lại từ chối cho xe điện gửi hoặc sạc vì lo ngại cháy nổ, khiến người dân rơi vào cảnh hoang mang khi hạ tầng chưa kịp đáp ứng.

Nhiều ngày qua, gia đình chị Nguyễn Hoàng Yến ở chung cư HH Linh Đàm (thuộc phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) rất âu lo vì chiếc xe điện mới mua từ đầu năm 2025 vì chung cư quá tải chỗ gửi lại không muốn tiếp nhận xuống hầm.

"Tôi rất lo lắng khi xe điện không được vào hầm thì không biết gửi đi đâu. Xe xăng nếu gửi ở bãi trông giữ bên ngoài thì để đâu cũng được, nhưng xe điện cần phải có chỗ sạc... Tôi đã tìm các bãi trông giữ xe lân cận nhưng đều bị từ chối vì lo ngại cháy nổ", chị Nguyễn Hoàng Yến chia sẻ.

Ghi nhận thực tế, đây là nỗi lo chung của hàng nghìn người đang dùng xe điện quanh khu vực này. Người dân bày tỏ ủng hộ xu thế khuyến khích phương tiện xanh và giảm phát thải, chống ô nhiễm của thành phố nhưng vô cùng lo ngại về cơ sở hạ tầng đi kèm.

Theo ông Nguyễn Văn Định (sống tại chung cư HH Linh Đàm), có một lo lắng khác: "Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm được vận hành từ trước năm 2014, thiết kế ban đầu không tương thích cho trạm sạc hay xe điện. Thực tế hiện nay, hầm đã quá tải, hạ tầng phòng cháy cơ bản. Chỉ cần một xe điện bốc cháy trong không gian kín, hậu quả sẽ khôn lường".

Nhà tập thể không có hầm gửi xe, diện tích dành cho xe máy chưa có nên người dân để ở hành lang, cầu thang...

Không chỉ tại Linh Đàm, tình trạng lo ngại xe điện gây mất an toàn cháy nổ đang lan sang nhiều chung cư khác ở Hà Nội. Theo đơn vị quản lý một tổ hợp chung cư mới được xây dựng tại địa chỉ 79 Ngọc Hồi (Hà Nội), khi mới đưa vào vận hành đã cho phép xe điện vào gửi và sạc pin dưới tầng hầm. Nhưng thời gian trở lại đây do lo ngại nguy cơ cháy nổ đã dừng việc cho phép các phương tiện sạc pin và chỉ tiếp nhận gửi xe thông thường.

Đơn vị này bố trí một khu vực sạc pin riêng phía ngoài chung cư với diện tích nhỏ để đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của ô tô điện. Tuy nhiên, hiện chưa có khu vực nào đáp ứng nhu cầu sạc của các xe máy điện.

Thực tế xung quanh khu vực này, hàng loạt chung cư tại đường Trần Thủ Độ (Hà Nội), các đơn vị vận hành chỉ cho phép xe điện vào gửi,... không bố trí khu vực sạc pin trong hầm vì lo ngại nguy cơ cháy nổ.

Ông Ngô Duy Lâm (Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết: “Khu tập thể của chúng tôi đã có từ rất lâu, diện tích nhỏ hẹp, không có tầng hầm gửi xe, điều kiện phòng cháy chữa cháy rất hạn chế.

Bình thường xe máy cũng không có chỗ để, chủ yếu người nào khỏe thì đưa lên hành lang các tầng như chỉ đáp ứng nhu cầu nhỏ. Sắp tới nếu hạn chế xe xăng, chuyển sang xe điện thì chúng tôi không được để và sạc ở hành lang nữa. Trong khi ra các bãi xe tạm xung quanh thì họ không cho gửi hoặc không có chỗ sạc. Vô cùng khó khăn".

Những bãi xe tạm ở các khu tập thể không mặn mà tiếp nhận xe điện nên cũng không có hạ tầng sạc pin.

Theo ông Lâm, thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu phương pháp tối ưu chứ chưa đầy 7 tháng tới đã hạn cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 nhưng thực tế hạ tầng gần như chưa có gì, gánh nặng lại đè lên vai người dân.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Ban quản lý tổng hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, TP Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi mong muốn có hướng dẫn hoặc có văn bản cụ thể nào của các cơ quan chức năng, trên cơ sở đó các ban quản lý chung cư dựa vào văn bản kỹ thuật đó để làm sao vừa trông được xe đạp điện và sạc an toàn trong hầm. Đặc biệt không để khu vực xe điện cháy ảnh hưởng đến xe xăng”.

Ban quản lý các chung cư lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ xe điện

Ông Lại Bá Huấn (đại diện quản lý một chung cư mini trên địa bàn phường Thanh Xuân) cho biết: "Hiện chúng tôi chỉ có chỗ để khoảng 10-15 xe điện và cho phép sạc tạm với số lượng ổ cắm rất hạn chế. Nhưng nếu tăng xe điện lên thì không có chỗ và sẽ không đảm bảo an toàn. Do vậy, ngay từ thời điểm này, chúng tôi đã thông tin với mọi người về việc thời gian tới sẽ không tiếp nhận xe điện và không cho sạc pin trong hầm nữa".

Theo ông Huấn, giải pháp tình thế hiện nay cho những người thuê để sạc trong hầm vì chia sẻ với khó khăn với những trường hợp này nhưng nếu các cơ quan chức năng đến kiểm tra thì lại phải tránh đi.

"Hiện chúng tôi chia sẻ khó khăn với các bạn có xe điện nên cho sạc tạm trong hầm nhưng vì diện tích hầm nhỏ việc sạc như vậy rất nguy hiểm. Nhưng nếu sắp tới mà đồng loạt đổi xe xăng sang xe điện thì chắc chắn điều kiện sạc trong hầm sẽ không thể đáp ứng.

Tôi thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nghiên cứu phương pháp khác như trạm sạc ở nơi công cộng hay hình thức thay pin ở trạm sạc công cộng như một số nước thì mới có thể đáp ứng phần nào khó khăn của các toà nhà và người dân sử dụng xe điện", ông Huấn chia sẻ.