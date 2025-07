Chặn đường, xâm hại 2 cô gái trẻ: "Hành vi coi thường pháp luật"

Ngày 21/7, Công an xã Lập Thạch, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ đối tượng xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi do quen biết trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã Lập Thạch tiếp nhận tố giác của chị N.T.N trú tại Tam Sơn, Phú Thọ về việc con gái chị là cháu V.T.A., SN 2011 (thông tin họ tên người tố giác và nạn nhân đã được thay đổi) bị một nam thanh niên quen qua mạng xã hội, xâm hại tình dục.

Đối tượng Đỗ Tuấn Cường.