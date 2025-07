Bắt nam thanh niên xâm hại bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội

Ngày 21/7, Công an xã Lập Thạch, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ đối tượng xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi do quen biết trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã Lập Thạch tiếp nhận tố giác của chị N.T.N trú tại Tam Sơn, Phú Thọ về việc con gái chị là cháu V.T.A., SN 2011 (thông tin họ tên người tố giác và nạn nhân đã được thay đổi) bị một nam thanh niên quen qua mạng xã hội, xâm hại tình dục.

Đối tượng Đỗ Tuấn Cường.

Theo lời kể của cháu V.T.A., thông qua mạng xã hội Facebook có quen biết nam thanh niên tên Cường. Tối 12/7, Cường đã rủ cháu T.A. đi chơi qua đêm, sau đó đã thực hiện hành vi xâm hại tại một nhà nghỉ thuộc xã Lập Thạch. Đến sáng 14/7, T.A. đã nói cho chị N. biết sự việc, chị N. đã liên lạc với người tên Cường nhưng không được. Sau đó chị N. đã đưa cháu T.A đến Công an xã trình báo. Công an xã Lập Thạch đã vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã làm rõ và bắt giữ Đỗ Tuấn Cường (SN 1999, trú xã Phúc Lộc, TP.Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại TP.Hà Nội. Hiện tại, Công an xã Lập Thạch đang phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an xã Lập Thạch cũng khuyến cáo người dân tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em: Cha mẹ cần giám sát chặt chẽ các hoạt động trực tuyến của con cái, hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, tránh tiếp xúc với những đối tượng lạ mặt có ý đồ xấu.

Giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho trẻ: Nâng cao nhận thức cho trẻ về các nguy cơ bị xâm hại, cách tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Kịp thời trình báo cơ quan chức năng: Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại trẻ em, hãy ngay lập tức tố giác với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

