Kho tri thức

'Chân dung' khác thường của nữ thần tóc rắn trên trần nhà cổ

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa mỉm cười khác thường trên một khối đá cẩm thạch dùng làm trần nhà.

Tâm Anh (theo Arkeonews, ATI)
Trong cuộc khai quật tại thành phố cổ Amastris, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ phát hiện hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa với gương mặt tươi vui khác thường được khắc trên một khối đá cẩm thạch dùng làm trần nhà. Theo các nhà nghiên cứu, ngôi nhà cổ xưa trên dường như bị sụp đổ trong một trận động đất cách đây 2.000 năm. Ảnh: AA Photo.
Nữ thần tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp được mô tả sở hữu mái tóc rắn đáng sợ, và đôi mắt rực lửa có thể hóa đá nạn nhân nếu họ nhìn vào. Medusa thường được miêu tả với hình ảnh đáng sợ, giận dữ. Ảnh: AA Photo.
Hình ảnh Medusa thường được dùng để trang trí nhà cửa hoặc khiên thời cổ đại như một biểu tượng bảo vệ hoặc đe dọa kẻ thù. Ảnh: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/Wikimedia Commons.
Do đó, việc phát hiện hình ảnh tươi cười bất thường của Medusa khiến giới nghiên cứu cảm thấy "khó hiểu". Một vài ý kiến cho rằng, hình ảnh này có thể phản ánh tâm trạng của người dân vào thời điểm nó được tạo ra. Ảnh: AA Photo.
Mặc dù ngôi nhà - nơi tìm thấy trần nhà có khắc hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa - chỉ còn những mảnh vỡ nhưng nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy công trình này từng rất "hoành tráng" và được bao quanh bởi những cột lớn cao tới 9m. Ảnh: IHA Photo.
Các nhà khảo cổ đã tiến hành các dự án tại Amastris và những khám phá cho thấy thành phố cổ xưa này từng giàu có, thịnh vượng. Ảnh: turkiyetoday.com.
Tiến sĩ Fatma Bağdatli Çam thuộc Đại học Bartın, người đứng đầu cuộc khai quật, cho biết Medusa được khắc họa trong hình ảnh tươi vui bất thường có thể liên quan đến thời kỳ hoàng kim của Amastris. Ảnh: IHA Photo.
Theo Tiến sĩ Fatma, trần nhà được các nghệ nhân chạm khắc hình ảnh Medusa có thể vào thời điểm Amastris đạt đến đỉnh cao dưới thời trị vì của Nữ hoàng Amastris (từ năm 340 trước Công nguyên đến năm 285 trước Công nguyên), cháu gái của vua Ba Tư Darius III. Bà hoàng này đã đặt tên cho thành phố và là nữ hoàng đầu tiên cho đúc tiền mang tên mình. Ảnh: DHA Photo.
Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, Amastris được cho là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người. Các nhà khảo cổ học đã có một số khám phá thú vị tại địa điểm này, bao gồm tiền xu, tượng đầu đá của Alexander Đại đế, tượng các nữ thần, bùa hộ mệnh... Ảnh: DHA Photo.
Sống trong thời đại thịnh vượng và hạnh phúc, người dân ở Amastris vào khoảng 2.000 năm trước có thể đã khắc họa hình ảnh Medusa vốn đáng sợ thành dáng vẻ tươi vui khác thường nhằm thoải mái, dễ chịu hơn. Ảnh: worldhistory.org.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#Khám phá cổ đại Amastris #Hình ảnh nữ thần Medusa #Nghiên cứu khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ #thành phố cổ

