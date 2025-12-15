Hà Nội

Choáng váng loài linh dương lớn nhất thế giới, nặng gần 1 tấn

Giải mã

Choáng váng loài linh dương lớn nhất thế giới, nặng gần 1 tấn

Loài linh dương bờm (Taurotragus oryx) gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ, tập tính xã hội đặc biệt và khả năng thích nghi cao ở châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Là loài linh dương lớn nhất thế giới. Linh dương bờm có thể cao tới gần 2 mét ở vai và nặng hơn 900 kg, vượt xa các loài linh dương khác. Ảnh: Pinterest.
Là loài linh dương lớn nhất thế giới. Linh dương bờm có thể cao tới gần 2 mét ở vai và nặng hơn 900 kg, vượt xa các loài linh dương khác. Ảnh: Pinterest.
Cả con đực và con cái đều có sừng. Sừng của chúng xoắn nhẹ, cứng và được dùng để tự vệ cũng như khẳng định vị thế trong các cuộc tranh giành thứ bậc. Ảnh: Pinterest.
Cả con đực và con cái đều có sừng. Sừng của chúng xoắn nhẹ, cứng và được dùng để tự vệ cũng như khẳng định vị thế trong các cuộc tranh giành thứ bậc. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc. Dù thân hình đồ sộ, linh dương bờm vẫn có thể nhảy cao hơn 2,5 mét khi cần tránh nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc. Dù thân hình đồ sộ, linh dương bờm vẫn có thể nhảy cao hơn 2,5 mét khi cần tránh nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Phát ra tiếng “lách cách” khi di chuyển. Các khớp chân chúng tạo âm thanh đặc trưng, được cho là giúp duy trì sự gắn kết trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Phát ra tiếng “lách cách” khi di chuyển. Các khớp chân chúng tạo âm thanh đặc trưng, được cho là giúp duy trì sự gắn kết trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với môi trường khô hạn. Chúng có thể sống mà không cần uống nước nhiều ngày, lấy độ ẩm chủ yếu từ thực vật. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với môi trường khô hạn. Chúng có thể sống mà không cần uống nước nhiều ngày, lấy độ ẩm chủ yếu từ thực vật. Ảnh: Pinterest.
Thường hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn. Điều này giúp chúng tránh cái nóng gay gắt ban ngày ở thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
Thường hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn. Điều này giúp chúng tránh cái nóng gay gắt ban ngày ở thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội linh hoạt. Các đàn linh dương bờm có thể thay đổi quy mô nhanh chóng tùy theo nguồn thức ăn và mùa. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội linh hoạt. Các đàn linh dương bờm có thể thay đổi quy mô nhanh chóng tùy theo nguồn thức ăn và mùa. Ảnh: Pinterest.
Có tầm quan trọng về sinh thái và kinh tế. Linh dương bờm đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và được con người thuần hóa làm gia súc ở một số nơi. Ảnh: Pinterest.
Có tầm quan trọng về sinh thái và kinh tế. Linh dương bờm đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và được con người thuần hóa làm gia súc ở một số nơi. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Loài linh dương lớn nhất thế giới #Đặc điểm kích thước và sức mạnh #Tập tính xã hội và đàn linh dương #Khả năng thích nghi môi trường khô hạn #Hành vi sinh thái và vai trò trong hệ sinh thái

