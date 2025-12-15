Hà Nội

Hồ Quỳnh Hương sánh đôi cùng chồng doanh nhân tại sự kiện

Giải trí

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đăng tải hình ảnh bên doanh nhân Hoàng Công Thành. Cặp đôi làm đám cưới hồi tháng 5/2025. 

Trên trang cá nhân, Hồ Quỳnh Hương vừa viết: "Vinh dự và hạnh phúc khi vợ chồng Hương được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự kiện thiện nguyện ý nghĩa Một vòng tay ấm. Mong yêu thương được lan toả và hơi ấm sẽ chạm đến thật nhiều trái tim". Đi kèm với đó, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh bên chồng - doanh nhân Hoàng Công Thành tại sự kiện.
Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương nắm tay tình tứ tại sự kiện mới đây.
Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Công Thành tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025.
Chia sẻ trên Vietnamnet, nữ ca sĩ cho biết, vợ chồng cô làm bạn trước và cũng là đối tác làm ăn khoảng 5 năm. "Khi tôi quyết định mở quán đồ chay, anh ấy cũng làm theo và dần dần cả hai mới cảm thấy thích nhau. Tuy nhiên, khi làm ăn chung, chúng tôi cũng có những điều trái ngược nhau về tư duy kinh doanh chứ không được như bây giờ", Hồ Quỳnh Hương tâm sự.
Điều khiến Hồ Quỳnh Hương có cảm tình với doanh nhân Công Thành và quyết định mở trái tim đón nhận tình cảm là bởi anh rất yêu thương gia đình nữ ca sĩ.
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ trên Dân Việt, chồng cô là một người rất bình thường. "Anh ấy không giỏi, không giàu, không nổi tiếng… nhưng khi ở cạnh tôi cảm nhận được sự bình an", nữ ca sĩ bày tỏ.
Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương có một cậu con trai chung tên thân mật là Táo.
Nữ ca sĩ chia sẻ về quý tử: "Táo đọc thơ tặng ba. Táo yêu ba Thành nhất. Nhìn con ê a từng câu thơ, trái tim mẹ ngập tràn niềm hạnh phúc. Mỗi lần con đọc thơ, mẹ thấy lòng mình dịu lại, thấy hạnh phúc thật gần. Nhờ có con, ba mẹ học được cách yêu thương chậm hơn, sâu hơn và biết ơn hơn với từng phút giây gia đình bên nhau".
