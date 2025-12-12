Hà Nội

Khám phá thành phố chìm 4.000 năm tuổi dưới Hồ Hazar

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ phát hiện thành phố cổ và lâu đài 4.000 năm tuổi cùng tường dài 1.500 mét trong lòng Hồ Hazar.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành thăm dò Hồ Hazar thuộc huyện Sivrice, tỉnh Elazığ, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia thợ lặn khảo cổ đến từ trường Đại học Fırat bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Fırat.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một Thành phố chìm. Ảnh: @Đại học Fırat.
Điều gây kinh ngạc là trong thành phố chìm này, các chuyên gia tìm thấy tàn tích của một lâu đài cổ. Ảnh: @Đại học Fırat.
Lâu đài này ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Fırat.
Không chỉ dừng tại đó, nhóm thợ lặn khảo cổ còn tìm thấy một bức tường dài 1.500 mét dưới Hồ Hazar. Ảnh: @Đại học Fırat.
Tàn tích thành phố chìm này chứa đựng một kho báu lịch sử vô cùng quan trọng. Ảnh: @Đại học Fırat.
Các chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu khảo cổ học chuyên sâu với các tổ chức liên quan để làm sáng tỏ thêm về lịch sử của thành phố này. Ảnh: @Đại học Fırat.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Lâu đài #tàn tích #thành phố cổ #công trình #thành phố chìm

