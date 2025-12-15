Hà Nội

Khuôn mặt kỳ lạ trên đá cổ 7.700 năm tại Mông Cổ

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ phát hiện khối đá cổ có hình mặt kỳ lạ, mở ra nhiều hiểu biết về quá khứ của con người cổ đại ở Mông Cổ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm Ongniud Banner ở Chifeng, Mông Cổ, các chuyên gia khảo cổ học người Mông Cổ bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Wu Jiacai.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một khối đá sa thạch cổ, chiều dài khoảng 65 cm và chiều rộng khoảng 57 cm. Ảnh: @Wu Jiacai.
Điều gây chú ý là trên bề mặt khối đá sa thạch này có khắc họa hình một khuôn mặt kỳ quái. Ảnh: @Wu Jiacai.
Ước tính, khối đá sa thạch này có tuổi đời khoảng 7.700 năm. Ảnh: @Wu Jiacai.
Khuôn mặt được mô tả có hai mắt, một miệng và bốn khe dọc được cho là tượng trưng cho râu hoặc răng. Ảnh: @Wu Jiacai.
Hầu hết các nhà khảo cổ tin rằng, đó là khuôn mặt người. Ảnh: @Wu Jiacai.
Wu Jiacai, một nhà khảo cổ học Mông Cổ cho biết: "Nhiều địa điểm ở Mông Cổ có những bức tranh và hình khắc trên đá mang hình khuôn mặt. Chúng cung cấp rất nhiều thông tin về sự di cư của con người cổ đại cùng các tập quán văn hóa cổ”. Ảnh: @Wu Jiacai.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
