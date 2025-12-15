Khuôn mặt kỳ lạ trên đá cổ 7.700 năm tại Mông Cổ

Các nhà khảo cổ phát hiện khối đá cổ có hình mặt kỳ lạ, mở ra nhiều hiểu biết về quá khứ của con người cổ đại ở Mông Cổ.
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đăng tải hình ảnh bên doanh nhân Hoàng Công Thành. Cặp đôi làm đám cưới hồi tháng 5/2025.
Người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 cá thể khỉ đi lạc vào khu dân cư. Đó là khỉ mốc và khỉ mặt đỏ đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình gây ấn tượng với kiến trúc Gothic cổ kính, không gian chiêm niệm yên bình, được ví như “trời Âu thu nhỏ” giữa núi rừng.
Khoe loạt ảnh trượt tuyết đầy phong cách và quyến rũ, nữ DJ nổi tiếng hàng đầu châu Á Amber Na khiến người hâm mộ không thể rời mắt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/12, Cự Giải vào vận kiếm tiền, thu hút may mắn đường tài lộc. Bảo Bình khéo léo, không phải chịu thiệt thòi.
Tổng cục Tình báo Ukraine đang đàm phán với Nga về việc quân Ukraine đóng tại Myrnohrad ra đầu hàng; trong khi lính Ukraine tháo chạy khỏi Myrnohrad.
Apocalypse Dark Horse hiện là chiếc Ford Bronco 6x6 duy nhất được sản xuất và chào bán thương mại, xe có mức giá bán từ 150.000 USD (khoảng 3,94 tỷ đồng),
Biệt thự ở khu cư xá Bắc Hải (TP HCM) Đàm Vĩnh Hưng vừa tạm biệt có diện tích gần 400 m2, hai mặt tiền, gồm một hầm để xe, 5 tầng, có hồ bơi, sân vườn.
Ninh Dương Lan Ngọc tung bộ ảnh mới với phong cách quyến rũ, nữ tính. Chiếc váy siêu ngắn giúp nữ diễn viên khoe trọn lợi thế hình thể.
Cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An) chính thức mở cửa từ 16/12, hàng triệu bông hoa bung nở rực rỡ, hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.
Rich kid Lê Gia Linh, hay còn được biết đến với biệt danh Meo Xinh, vừa 'đốn tim' người hâm mộ bằng một bộ ảnh Giáng sinh vô cùng ngọt ngào và đáng yêu.
Trong 7 ngày sắp tới, ba con giáp dưới đây bước vào thời điểm được ví như “làn sóng Thần Tài chiếu cố”, mở ra cơ hội bứt phá tài chính rõ nét.
3.000 món đồ trang sức bằng vàng đã được khai quật từ một gò đất có liên quan đến nền văn minh Saka.
Hoa hậu Phương Linh và Gabriela Borges - đại diện Brazil quyến rũ không kém cạnh nhau khi đọ sắc ở Miss Cosmo 2025.
Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về một thiếu niên bị sư tử tấn công hung bạo ở Bulgaria vào khoảng 6.200 năm trước và sống sót thần kỳ.
Ba Lan sắp chuyển giao những chiếc MiG-29 cuối cùng cho Ukraine, đánh dấu giai đoạn hợp tác quân sự sâu rộng chưa từng có giữa hai nước.
Google triển khai tính năng AI trên Lens giúp người dùng kiểm tra nhanh tin nhắn có phải lừa đảo.
Với sắc hồng dày đặc, hoa tớ dày từ đỉnh núi xuống chân, tạo nên cảnh sắc rực rỡ và bình dị, lý tưởng để trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ vùng cao.
Ứng dụng hình nền Panels của YouTuber MKBHD sẽ ngừng hoạt động cuối năm 2025 sau nhiều khó khăn.
Tesla mới đây đã hợp tác với Selkirk, ứng dụng khí động học ôtô điện để tạo ra vợt pickleball Plaid có giá bán 350 USD (khoảng hơn 9,1 triệu đồng).