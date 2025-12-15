Hà Nội

Đan viện Châu Sơn điểm đến cổ kính khiến du khách ngỡ đang ở trời Âu

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình gây ấn tượng với kiến trúc Gothic cổ kính, không gian chiêm niệm yên bình, được ví như “trời Âu thu nhỏ” giữa núi rừng.

Cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 35km, Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn tọa lạc tại thôn 4, xã Phú Sơn, Ninh Bình. Được xây dựng từ năm 1939, đây là một trong số ít đan viện chiêm niệm tại Việt Nam, đồng thời cũng là điểm tham quan thu hút đông đảo du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc hiếm nơi nào có được. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu
Nằm nép mình giữa núi rừng hùng vĩ của vùng đất cố đô, Đan viện Châu Sơn mang đậm dấu ấn kiến trúc Gothic cổ. Công trình nổi bật với những bức tường bao dày tới 0,6m, hệ cột lớn dày khoảng 1,2m, giúp không gian bên trong luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp khi đông về. Ảnh Quangdat.pham
Toàn bộ đan viện được xây dựng từ gạch đỏ nguyên bản, không trát sơn, theo thời gian phủ lên lớp rêu phong tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp cổ điển, trầm lắng. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu
Điểm nhấn kiến trúc đặc biệt của Đan viện Châu Sơn là hệ thống cột được thiết kế thành những tháp nhỏ cân xứng, kéo dài suốt 64m. Các mảng tường được trang trí hài hòa bằng những ô cửa sổ chia làm hai tầng, phía trong là cửa kính gỗ, vừa đón ánh sáng tự nhiên vừa tạo nên những góc chụp ảnh mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Ảnh Quangdat.pham
Với nhiều du khách, chỉ cần đứng trước dãy hành lang hay những bức tường gạch rêu phong, khung hình đã đủ mang màu sắc điện ảnh. Ảnh Thanh Thảo
Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, khuôn viên Đan viện Châu Sơn còn được chăm chút như một khu vườn nghệ thuật. Hàng trăm loài cây xanh, hoa lá nhiều màu sắc được trồng và cắt tỉa gọn gàng, hài hòa với cảnh quan tổng thể. Ảnh Thanh Thảo
Dạo bước quanh đan viện, du khách dễ dàng bắt gặp những tiểu cảnh hòn non bộ, tượng điêu khắc tinh xảo, tượng Thánh đặt rải rác trong khuôn viên, tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa thơ mộng. Ảnh Thanh Thảo
Một số điểm tham quan nhỏ như bãi trứng đá nhân tạo hay giếng đá ong cũng góp phần làm tăng nét độc đáo cho Đan viện. Chính sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ, thiên nhiên xanh mát và không khí yên bình khiến nơi đây được nhiều người ưu ái gọi bằng cái tên “khu vườn cổ tích” giữa lòng Ninh Bình. Ảnh Thanh Thảo
Tuy nhiên, khác với nhiều điểm du lịch thông thường, Đan viện Châu Sơn là nơi chuyên về chiêm niệm, sinh hoạt tôn giáo. Vì vậy, vào ngày thường, đan viện hạn chế khách du lịch tự do tham quan. Ảnh Quangdat.pham
Vào một số dịp nhất định, đặc biệt là những ngày đầu tháng có thánh lễ, khu vực nhà thờ sẽ mở cửa cho người dân và du khách vào tham quan sau giờ lễ nguyện, trong những khung giờ quy định. Ảnh Thanh Thảo
Để có chuyến tham quan trọn vẹn, du khách nên tìm hiểu kỹ thông tin, xác nhận thời gian mở cửa trước khi đến, đồng thời lưu ý giữ gìn trật tự, ăn mặc lịch sự và tôn trọng không gian tâm linh của đan viện.Ảnh Nguyễn Đức Hiếu
Giữa nhịp sống du lịch ngày càng sôi động của Ninh Bình, Đan viện Châu Sơn vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tĩnh lặng, cổ kính và đầy chiều sâu. Đây không chỉ là điểm check-in mang phong cách châu Âu, mà còn là nơi để du khách tìm lại sự bình yên, chậm rãi giữa thiên nhiên và kiến trúc mang dấu ấn thời gian. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu
Vân Giang (Tổng hợp)
