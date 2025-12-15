Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quân đội Nga chiếm làng Dobropolye, chọc thủng phòng tuyến ở Huliaipole

Quân sự

Quân đội Nga chiếm làng Dobropolye, chọc thủng phòng tuyến ở Huliaipole

Quân đội Nga chiếm làng Dobropolye, ở phía bắc thành phố Huliaipole và chọc thủng thủng phòng tuyến của quân Ukraine ở thành phố này.

Tiến Minh
Các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37 thuộc Cụm Vostok của Quân đội Nga (RFAF) đã giành quyền kiểm soát làng Dobropolye, nằm ở bờ đông sông Gaichur, phía bắc thành phố nhỏ Huliaipole (Hulyai-Polye), thuộc phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia.
Các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37 thuộc Cụm Vostok của Quân đội Nga (RFAF) đã giành quyền kiểm soát làng Dobropolye, nằm ở bờ đông sông Gaichur, phía bắc thành phố nhỏ Huliaipole (Hulyai-Polye), thuộc phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia.
Các đơn vị xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, đã ghi lại toàn bộ trận chiến đấu giành quyền kiểm soát ngôi làng này, vốn đã được đối phương chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng thủ. Đoạn video về cuộc tấn công vào ngôi làng, đã được công bố trên các kênh chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.
Các đơn vị xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, đã ghi lại toàn bộ trận chiến đấu giành quyền kiểm soát ngôi làng này, vốn đã được đối phương chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng thủ. Đoạn video về cuộc tấn công vào ngôi làng, đã được công bố trên các kênh chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.
Cuộc tấn công vào Dobropillia diễn ra từ hai hướng, khiến quân Ukraine không còn bất kỳ khoảng trống nào để cơ động. Các đơn vị của Cụm Vostok tiến dọc theo bờ sông Gaichur và chiếm được một cứ điểm phòng thủ lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), trải dài trên diện tích hơn 18 km vuông.
Cuộc tấn công vào Dobropillia diễn ra từ hai hướng, khiến quân Ukraine không còn bất kỳ khoảng trống nào để cơ động. Các đơn vị của Cụm Vostok tiến dọc theo bờ sông Gaichur và chiếm được một cứ điểm phòng thủ lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), trải dài trên diện tích hơn 18 km vuông.
Trên đường tiếp cận các công sự của quân Ukraine, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37 RFAF, đã dũng cảm vượt qua các chướng ngại vật như hào chống tăng, hàng rào thép gai có gài thêm mìn và hàng rào thường, hệ thống "răng rồng"; nhằm gây trở ngại cho bộ binh và phương tiện cơ giới.
Trên đường tiếp cận các công sự của quân Ukraine, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37 RFAF, đã dũng cảm vượt qua các chướng ngại vật như hào chống tăng, hàng rào thép gai có gài thêm mìn và hàng rào thường, hệ thống "răng rồng"; nhằm gây trở ngại cho bộ binh và phương tiện cơ giới.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37 đã tổ chức đột phá vào làng Dobropolye từ hai hướng. Trong khi quân Ukraine tin tưởng vào hệ thống công sự, vật cản vững chắc, nên một số vị trí không hề tổ chức phòng thủ. Nói một cách đơn giản, quân phòng thủ Ukraine không thể chống đỡ với hỏa lực chuẩn bị ác liệt của Cụm Vostok.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37 đã tổ chức đột phá vào làng Dobropolye từ hai hướng. Trong khi quân Ukraine tin tưởng vào hệ thống công sự, vật cản vững chắc, nên một số vị trí không hề tổ chức phòng thủ. Nói một cách đơn giản, quân phòng thủ Ukraine không thể chống đỡ với hỏa lực chuẩn bị ác liệt của Cụm Vostok.
Một lính Nga, thuộc tiểu đoàn xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, với biệt danh "Scar" đã kể lại một giai đoạn của trận đánh Dobropillia: “Chúng tôi tiến vào, củng cố vị trí và chờ yểm trợ. Khi đến gần cứ điểm, địch đã chạm trán và giao tranh nổ ra. Tôi đã sử dụng súng phóng lựu, nhanh chóng tiêu diệt khẩu BK của đối phương”.
Một lính Nga, thuộc tiểu đoàn xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, với biệt danh "Scar" đã kể lại một giai đoạn của trận đánh Dobropillia: “Chúng tôi tiến vào, củng cố vị trí và chờ yểm trợ. Khi đến gần cứ điểm, địch đã chạm trán và giao tranh nổ ra. Tôi đã sử dụng súng phóng lựu, nhanh chóng tiêu diệt khẩu BK của đối phương”.
Quân Ukraine phòng thủ tại làng Dobropolye đã không thể chống đỡ được đợt tấn công dữ dội của các đơn vị xung kích thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, nên đã phải rút chạy khỏi vị trí, bỏ lại vũ khí và đạn dược. Theo Scar, một lượng lớn đạn dược vẫn còn trong công sự, khi bị quân Nga chiếm.
Quân Ukraine phòng thủ tại làng Dobropolye đã không thể chống đỡ được đợt tấn công dữ dội của các đơn vị xung kích thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, nên đã phải rút chạy khỏi vị trí, bỏ lại vũ khí và đạn dược. Theo Scar, một lượng lớn đạn dược vẫn còn trong công sự, khi bị quân Nga chiếm.
Một binh sĩ Nga mang mật danh "Bão táp" cho biết thêm rằng, quân Ukraine phòng thủ tại Dobropolye, đã kháng cự trong các vành đai rừng trên đường tiếp cận ngôi làng. Quân Nga cũng đã bị UAV FPV và súng cối của quân Ukraine ngăn chặn quyết liệt; nhưng cũng không ngăn cản được quân Nga xung phong.
Một binh sĩ Nga mang mật danh "Bão táp" cho biết thêm rằng, quân Ukraine phòng thủ tại Dobropolye, đã kháng cự trong các vành đai rừng trên đường tiếp cận ngôi làng. Quân Nga cũng đã bị UAV FPV và súng cối của quân Ukraine ngăn chặn quyết liệt; nhưng cũng không ngăn cản được quân Nga xung phong.
Trong cuộc tấn công, quân Nga đã bao vây một nhóm quân Ukraine và cho họ cơ hội đầu hàng. Những người từ chối đầu hàng đã bị tiêu diệt bằng súng bộ binh và lựu đạn. Do những hành động tấn công quyết liệt của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, ngôi làng Dobropolye có giá trị chiến thuật quan trọng để tấn công vào Huliaipole đã được dọn sạch hoàn toàn.
Trong cuộc tấn công, quân Nga đã bao vây một nhóm quân Ukraine và cho họ cơ hội đầu hàng. Những người từ chối đầu hàng đã bị tiêu diệt bằng súng bộ binh và lựu đạn. Do những hành động tấn công quyết liệt của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 37, ngôi làng Dobropolye có giá trị chiến thuật quan trọng để tấn công vào Huliaipole đã được dọn sạch hoàn toàn.
Quốc kỳ Nga theo truyền thống được kéo lên tại tòa nhà hội đồng của làng Dobropillia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công vào Dobropillia, quân Ukraine đã mất hơn 15 xe cơ giới và hơn một đại đội bộ binh thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 AFU.
Quốc kỳ Nga theo truyền thống được kéo lên tại tòa nhà hội đồng của làng Dobropillia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công vào Dobropillia, quân Ukraine đã mất hơn 15 xe cơ giới và hơn một đại đội bộ binh thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 AFU.
Theo kênh RVvoenkor, Cụm Vostok đang đột phá mạnh mẽ tuyến phòng thủ của Ukraine tại trọng điểm Huliaipole. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, quân Nga đang đột phá từ phía bắc vào khu vực dân cư và gây sức ép mạnh để có những bước tiến đáng kể từ phía đông, bao gồm cả khu vực vượt sông Gaichur. Diện tích tiến công trong những ngày gần đây lên tới 12km².
Theo kênh RVvoenkor, Cụm Vostok đang đột phá mạnh mẽ tuyến phòng thủ của Ukraine tại trọng điểm Huliaipole. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, quân Nga đang đột phá từ phía bắc vào khu vực dân cư và gây sức ép mạnh để có những bước tiến đáng kể từ phía đông, bao gồm cả khu vực vượt sông Gaichur. Diện tích tiến công trong những ngày gần đây lên tới 12km².
"Quân Nga đang tiến về trung tâm từ phía đông và đông bắc. Các cuộc đụng độ đã được ghi nhận gần giao lộ đường Tsvetochnaya và Mira, nơi quân Nga đã chiếm giữ các vị trí trong khu dân cư. Ở vùng ngoại ô phía đông bắc, đối phương đã chiếm giữ một khu vực rộng 1,15km²," các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.
"Quân Nga đang tiến về trung tâm từ phía đông và đông bắc. Các cuộc đụng độ đã được ghi nhận gần giao lộ đường Tsvetochnaya và Mira, nơi quân Nga đã chiếm giữ các vị trí trong khu dân cư. Ở vùng ngoại ô phía đông bắc, đối phương đã chiếm giữ một khu vực rộng 1,15km²," các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.
Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Huliaipole, Cụm Vostok RFAF tiếp tục đột phá và chọc thủng các tuyến phòng thủ chính tại thành phố. Sau hơn một tuần giao tranh ác liệt, RFAF đã bào mòn các tuyến phòng thủ của đối phương trên khu vực phía đông bắc thành phố, chiếm giữ các điểm phòng thủ chính và tiến đến sông Gaichur.
Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Huliaipole, Cụm Vostok RFAF tiếp tục đột phá và chọc thủng các tuyến phòng thủ chính tại thành phố. Sau hơn một tuần giao tranh ác liệt, RFAF đã bào mòn các tuyến phòng thủ của đối phương trên khu vực phía đông bắc thành phố, chiếm giữ các điểm phòng thủ chính và tiến đến sông Gaichur.
Hiện Cụm Vostok RFAF đã mở rộng khu vực kiểm soát ở Huliaipole sang các khu vực tây bắc và đông nam, và vượt sông qua cây cầu đường bộ bị phá hủy; Quân Nga đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở khu vực trung tâm thành phố, nhưg tại tòa án, cửa hàng sửa chữa ô tô và hướng tới khu phức hợp bệnh viện thành phố.
Hiện Cụm Vostok RFAF đã mở rộng khu vực kiểm soát ở Huliaipole sang các khu vực tây bắc và đông nam, và vượt sông qua cây cầu đường bộ bị phá hủy; Quân Nga đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở khu vực trung tâm thành phố, nhưg tại tòa án, cửa hàng sửa chữa ô tô và hướng tới khu phức hợp bệnh viện thành phố.
Ở phía đông Huliaipole, quân Nga cuối cùng đã củng cố được vị trí trên các con đường ở cực đông và trong các trang trại chăn nuôi, và vượt sông Gaichur, liên kết với các nhóm xung kích khác. Từ đó, họ tiến về phía tây dọc theo đường Velyka và Vrozhaina, tiến đến trường trung học địa phương.
Ở phía đông Huliaipole, quân Nga cuối cùng đã củng cố được vị trí trên các con đường ở cực đông và trong các trang trại chăn nuôi, và vượt sông Gaichur, liên kết với các nhóm xung kích khác. Từ đó, họ tiến về phía tây dọc theo đường Velyka và Vrozhaina, tiến đến trường trung học địa phương.
Ở phía tây bắc, quân Nga tiến đến nhà máy xử lý nước thải và bãi rác, trước khi phát triển về phía tây và xâm nhập vào các tuyến đường ở rìa phía bắc Huliaipole. Họ đã củng cố vị trí tại đó và đẩy lùi đối phương. Một số đơn vị Ukraine, vẫn còn hiện diện ở phía bắc sông, trong khu vực đường Naberezhna, nhưng bị bao vây 3 phía.
Ở phía tây bắc, quân Nga tiến đến nhà máy xử lý nước thải và bãi rác, trước khi phát triển về phía tây và xâm nhập vào các tuyến đường ở rìa phía bắc Huliaipole. Họ đã củng cố vị trí tại đó và đẩy lùi đối phương. Một số đơn vị Ukraine, vẫn còn hiện diện ở phía bắc sông, trong khu vực đường Naberezhna, nhưng bị bao vây 3 phía.
Về phía bắc Huliaipole, quân Nga tiếp tục tiến từng bước vững chắc về phía Varvarivka và chiếm thêm các vị trí rừng cây ở sườn phía tây của các điểm cao có giá trị chiến thuật. Tổng cộng, Quân đội Nga đã kiểm soát thêm 19,58km² diện tích khu vực Huliaipole. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik).
Về phía bắc Huliaipole, quân Nga tiếp tục tiến từng bước vững chắc về phía Varvarivka và chiếm thêm các vị trí rừng cây ở sườn phía tây của các điểm cao có giá trị chiến thuật. Tổng cộng, Quân đội Nga đã kiểm soát thêm 19,58km² diện tích khu vực Huliaipole. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/274585-shturmoviki-vs-rf-rasskazali-podrobnosti-osvobozhdenija-dobropolja.html
#Huliaipole #Zaporozhye #Cụm Vostok #quân Ukraine rút lui

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT