Bóc giá túi hiệu đắt đỏ của 4 dâu hào môn hot nhất Việt Nam

Kinh doanh

Bóc giá túi hiệu đắt đỏ của 4 dâu hào môn hot nhất Việt Nam

Cuối tuần qua 4 nàng dâu hào môn đình đám cùng xuất hiện trong những chiếc áo dài nền nã cùng túi xách hàng hiệu đắt đỏ. 

Trong đám cưới của Tiên Nguyễn, sự xuất hiện của Linh Rin nhận được quan tâm của công chúng vì phong cách thời trang thanh lịch, nhan sắc thu hút. Ảnh: FBNV
Đáng chú ý, trong hôn lễ của Tiên Nguyễn, nàng dâu hào môn dùng chiếc túi màu kem, khá tương đồng với mẫu Hermès Birkin Craie từng xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin. Ảnh: FBNV
Mẫu túi thường được làm từ các loại da như da Epsom hay Togo. Ảnh minh họa
Phiên bản kích thước tầm trung như Birkin 30 hoặc 35 Craie giá dao động từ khoảng 14.000 USD đến 26.000 USD tùy chất liệu và kích thước, tương đương khoảng 370 - 680 triệu đồng. Ảnh minh họa
Tăng Thanh Hà cũng gây chú ý trong đám cưới em chồng với outfit nền nã, sang trọng tinh tế. Ảnh: Ngoisao
Trong lễ gia tiên, Hà Tăng chọn mặc áo dài dáng suông với gam màu nhẹ nhàng cùng chiếc túi xách màu đen thương hiệu Saint Laurent giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Giadinhxahoi
Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi thu hút sự chú ý với hình ảnh thanh lịch trong tà áo dài hồng và chiếc túi xách đặc biệt với hình dạng quả trứng. Ảnh: Facebook
Chiếc túi này là thiết kế Pearl Egg Bag nổi tiếng của nhà mốt Simone Rocha. Túi được chế tác từ vật liệu bóng, tạo điểm nhấn với dây đính kết ngọc trai, giá gần 20 triệu đồng. Ảnh: Simone Rocha
Trong khi đó, dâu trưởng Bùi Lan Anh lựa chọn chiếc túi Rosantica Monte Bianco Crystal-Embellished Handbag có giá bán ở thị trường thứ cấp khoảng hơn 55 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Chiếc túi giới hạn có thiết kế như một chiếc thuyền gondola được chế tác tinh xảo từ đồng thau mạ vàng, điểm xuyết bằng pha lê nhiều màu. Ảnh chụp màn hình
Hoàng Minh (tổng hợp)
