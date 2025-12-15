Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lương Bích Hữu tươi rói trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Giải trí

Lương Bích Hữu tươi rói trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Lương Bích Hữu nhận bằng cử nhân sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm học tập.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lương Bích Hữu)
Trên trang cá nhân, Lương Bích Hữu vừa khoe hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp. Nữ ca sĩ viết: "Hữu xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ở nhạc viện đã tận tụy chỉ bảo, giảng dạy cho Hữu suốt gần 5 năm qua. Cảm ơn các bạn cùng lớp đã đồng hành với Hữu suốt chặng đường qua. Cảm ơn tất cả lời chúc và những bó hoa tươi thắm của mọi người dành cho Hữu ạ".
Trên trang cá nhân, Lương Bích Hữu vừa khoe hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp. Nữ ca sĩ viết: "Hữu xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ở nhạc viện đã tận tụy chỉ bảo, giảng dạy cho Hữu suốt gần 5 năm qua. Cảm ơn các bạn cùng lớp đã đồng hành với Hữu suốt chặng đường qua. Cảm ơn tất cả lời chúc và những bó hoa tươi thắm của mọi người dành cho Hữu ạ".
Lương Bích Hữu theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.
Lương Bích Hữu theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.
Nữ ca sĩ giành danh hiệu học viên giỏi của khóa 16.
Nữ ca sĩ giành danh hiệu học viên giỏi của khóa 16.
Lương Bích Hữu từng chia sẻ trên Báo Công Lý, trở thành giảng viên thanh nhạc là một giấc mơ mà cô ấp ủ từ lâu.
Lương Bích Hữu từng chia sẻ trên Báo Công Lý, trở thành giảng viên thanh nhạc là một giấc mơ mà cô ấp ủ từ lâu.
“Làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng Hữu cũng mong có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nhạc. Nhất là các em nhỏ – Hữu rất yêu trẻ con và mong có thể giúp các em cảm nhận âm nhạc một cách thật đẹp, thật gần”, Lương Bích Hữu trải lòng.
“Làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng Hữu cũng mong có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nhạc. Nhất là các em nhỏ – Hữu rất yêu trẻ con và mong có thể giúp các em cảm nhận âm nhạc một cách thật đẹp, thật gần”, Lương Bích Hữu trải lòng.
Nữ ca sĩ hiện tại vẫn miệt mài tham gia các hoạt động nghệ thuật.
Nữ ca sĩ hiện tại vẫn miệt mài tham gia các hoạt động nghệ thuật.
Lương Bích Hữu chia sẻ trên Người Lao Động, cuộc sống của cô tự do, an yên và hạnh phúc. Nữ ca sĩ còn tâm sự, cô biết chăm sóc bản thân hơn, biết cảm thông hơn, và yêu cuộc sống hơn.
Lương Bích Hữu chia sẻ trên Người Lao Động, cuộc sống của cô tự do, an yên và hạnh phúc. Nữ ca sĩ còn tâm sự, cô biết chăm sóc bản thân hơn, biết cảm thông hơn, và yêu cuộc sống hơn.
Khoảng 1-2 năm trở lại đây, Lương Bích Hữu giảm cân thành công. Bên cạnh nhan sắc thăng hạng, nữ ca sĩ còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ bởi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm.
Khoảng 1-2 năm trở lại đây, Lương Bích Hữu giảm cân thành công. Bên cạnh nhan sắc thăng hạng, nữ ca sĩ còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ bởi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm.
Lương Bích Hữu từng chia sẻ trên Vietnamnet, lúc còn trẻ, cô là người cố chấp trong tình yêu, tin sẽ thay đổi được người mình yêu nên hy sinh cho họ hết mình. "Đến hiện tại, những cảm xúc đó đã qua, tôi không hối hận, chỉ muốn bản thân cố gắng tập trung cho công việc và gia đình”, cô trải lòng. Nhiều năm qua, Lương Bích Hữu kín tiếng về chuyện tình cảm.
Lương Bích Hữu từng chia sẻ trên Vietnamnet, lúc còn trẻ, cô là người cố chấp trong tình yêu, tin sẽ thay đổi được người mình yêu nên hy sinh cho họ hết mình. "Đến hiện tại, những cảm xúc đó đã qua, tôi không hối hận, chỉ muốn bản thân cố gắng tập trung cho công việc và gia đình”, cô trải lòng. Nhiều năm qua, Lương Bích Hữu kín tiếng về chuyện tình cảm.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lương Bích Hữu)
#Lương Bích Hữu #ca sĩ Lương Bích Hữu #giọng hát của Lương Bích Hữu #Lương Bích Hữu ca hát

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT