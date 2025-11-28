Hà Nội

Thành phố cổ 1.600 năm tuổi ở Ai Cập lộ diện, chuyên gia sửng sốt

Kho tri thức

Thành phố cổ 1.600 năm tuổi ở Ai Cập lộ diện, chuyên gia sửng sốt

Tàn tích của một thành phố cổ đại được phát hiện ở Alexandria, Ai Cập. Khám phá này gây gây ngạc nhiên các chuyên gia ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Vốn dĩ, thành phố Alexandria của Ai Cập là một trong những thành phố vĩ đại nhất của thế giới Địa Trung Hải cổ đại, và là một nơi thấm đẫm lịch sử, sự bí ẩn và kỳ quan. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Được Alexander Đại đế thành lập vào năm 331 Trước Công Nguyên và được triều đại Ptolemaic vun đắp, nơi đây đã trở thành trung tâm học thuật, thương mại và văn hóa cổ xưa lâu đời. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Khi tiến hành khai quật tại Alexandria, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích cổ xưa hoành tráng. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Đó thực tế là tàn tích của một thành phố cổ, ước tính có niên đại khoảng 1.600 năm tuổi. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Eymen Ashmavi, Chủ tịch Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập cho biết, tại đây các chuyên gia tìm thấy có tàn tích của một nhà hát nhỏ cùng một nhà tắm hoàng gia. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Thậm chí, tàn tích của 22 phòng học được cho là thuộc về một trường học cổ đại cũng được khai quật. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Thật bi thảm, số phận cuối cùng của thành phố cổ này vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi cho đến ngày nay. Ảnh: @Cơ Quan Quản Lý Hiện Vật Lịch Sử Ai Cập.
Nhưng người ta tin rằng, thành phố cổ này đã trải qua nhiều lần bị phá hủy, chủ yếu là trong cuộc chinh phạt Alexandria của người La Mã, bao gồm cả một trận hỏa hoạn vào thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên.
