Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh quan siêu thực ở vườn quốc gia nổi tiếng nhất Malaysia

Kho tri thức

Cảnh quan siêu thực ở vườn quốc gia nổi tiếng nhất Malaysia

Vườn quốc gia Gunung Mulu ở Malaysia nổi tiếng toàn cầu nhờ hệ thống hang động khổng lồ và đa dạng sinh học cao bậc nhất Đông Nam Á.

T.B (tổng hợp)
Địa hình núi đá vôi độc đáo. Các khối karst tạo nên cảnh quan hùng vĩ và siêu thực cho Vườn quốc gia Gunung Mulu. Ảnh: Pinterest.
Địa hình núi đá vôi độc đáo. Các khối karst tạo nên cảnh quan hùng vĩ và siêu thực cho Vườn quốc gia Gunung Mulu. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống hang động đồ sộ. Tổng chiều dài các hang đã khảo sát ở Vườn quốc gia Gunung Mulu lên tới hàng trăm kilômét. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống hang động đồ sộ. Tổng chiều dài các hang đã khảo sát ở Vườn quốc gia Gunung Mulu lên tới hàng trăm kilômét. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hang động lớn bậc nhất thế giới. Hang Sarawak trong quần thể hang động Gunung Mulu đủ rộng để chứa nhiều chiếc máy bay cỡ lớn. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hang động lớn bậc nhất thế giới. Hang Sarawak trong quần thể hang động Gunung Mulu đủ rộng để chứa nhiều chiếc máy bay cỡ lớn. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động thực vật. Vườn quốc gia ghi nhận số lượng lớn loài thực vật và động vật đặc hữu. Ảnh: worldatlas.com.
Là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động thực vật. Vườn quốc gia ghi nhận số lượng lớn loài thực vật và động vật đặc hữu. Ảnh: worldatlas.com.
Nổi tiếng với hiện tượng dơi bay hàng loạt. Mỗi chiều, hàng triệu con dơi rời các hang động tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Ảnh: globalnationalparks.com.
Nổi tiếng với hiện tượng dơi bay hàng loạt. Mỗi chiều, hàng triệu con dơi rời các hang động tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Ảnh: globalnationalparks.com.
Có đỉnh núi cao nhất vùng. Núi Gunung Mulu cao hơn 2.300 mét, là nóc nhà của một khu vực rộng lớn. Ảnh: malaysiaairlines.com.
Có đỉnh núi cao nhất vùng. Núi Gunung Mulu cao hơn 2.300 mét, là nóc nhà của một khu vực rộng lớn. Ảnh: malaysiaairlines.com.
Là điểm đến nghiên cứu khoa học quan trọng. Nhiều đoàn thám hiểm quốc tế thường xuyên khảo sát địa chất và sinh học tại đây. Ảnh: Pinterest.
Là điểm đến nghiên cứu khoa học quan trọng. Nhiều đoàn thám hiểm quốc tế thường xuyên khảo sát địa chất và sinh học tại đây. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới UNESCO. Vườn quốc gia Gunung Mulu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị địa chất và sinh học đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới UNESCO. Vườn quốc gia Gunung Mulu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị địa chất và sinh học đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Cảnh quan hang động độc đáo #Hệ thống hang động khổng lồ #Đa dạng sinh học cao #Núi cao nhất vùng #Hiện tượng dơi hàng loạt #Di sản Thế giới UNESCO

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT