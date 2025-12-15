Trí tuệ nhân tạo AI giúp tạo hình Concept ôtô chỉ trong 24 giờ.

Video: Antonin Cohen dùng AI để tạo ra Lexus concept chỉ 24 giờ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi triệt để ngành công nghiệp ôtô, rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và đơn giản hóa các quy trình thiết kế phức tạp. Để kiểm chứng khả năng của công nghệ này, Antonin Cohen, một nhà thiết kế chuyên nghiệp hiện làm việc cho Ford châu Âu, đã tự đặt ra thử thách táo bạo: Hoàn thiện trọn vẹn một mẫu xe ý tưởng chỉ trong 24 giờ.

Cohen đã sử dụng AI để chuyển hóa vài bản phác thảo tay sơ lược thành những hình ảnh dựng 3D siêu thực, đạt độ phân giải cao như ảnh chụp. Anh thừa nhận AI cho phép mình nhanh chóng tạo ra các bản dựng chân thực ở nhiều góc nhìn, đồng thời dễ dàng thử nghiệm màu sắc và vật liệu, giúp truyền đạt ý tưởng hiệu quả hơn nhiều so với quy trình dựng hình thủ công tốn thời gian.

Cohen đã chọn thương hiệu Lexus cho mẫu xe ý tưởng điện của mình, khởi đầu bằng hai bản vẽ sơ lược của một chiếc hatchback ba cửa, dáng thấp và thể thao. Dựa trên câu lệnh sáng tạo của Cohen, AI đã tạo ra mẫu xe với tư thế khí động học rõ rệt. Ngoại thất gây ấn tượng với mũi xe ngắn, kính chắn gió dốc và cụm đèn LED đặt thấp, cùng các vòm bánh mở rộng. Phần đuôi xe hầm hố với mái kính liền khối và bộ khuếch tán gió sợi carbon.

Điều đáng kinh ngạc là các bản dựng của AI đạt mức độ hoàn thiện cao về hiệu ứng phản chiếu và vật liệu, rất khó phân biệt với ảnh chụp xe thật. Mẫu xe nổi bật trong màu cam đậm tương phản với chi tiết đen, thậm chí Cohen còn tạo ra nội thất kỹ thuật số liền mạch với nhiều tùy chọn vật liệu khác nhau.

Dự án Lexus concept này cho thấy AI không phải là công cụ thay thế nhà thiết kế, mà là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo. Cohen chia sẻ AI giúp anh tập trung hoàn toàn vào phần sáng tạo ý tưởng mà không bị sa đà vào công đoạn dựng hình mất thời gian. Anh nhấn mạnh rằng giá trị quan trọng nhất của một thiết kế luôn nằm ở những nét vẽ đầu tiên, và AI là công cụ giúp ý tưởng đó hình thành nhanh hơn, rõ nét hơn trong giai đoạn đầu.