Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh dinh thự bề thế tại Phan Thiết đang gây sốt

Bất động sản

Cận cảnh dinh thự bề thế tại Phan Thiết đang gây sốt

Thông qua đoạn video trang trí cổng đám cưới, có thể thấy tổng thể dinh thự toát lên cảm giác đồ sộ, xa hoa lộng lẫy. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh một dinh thự bề thế tại Phan Thiết (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng mới) đang trang hoàng đám cưới hoành tráng. Ảnh: @tinh_thong2002
Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh một dinh thự bề thế tại Phan Thiết (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng mới) đang trang hoàng đám cưới hoành tráng. Ảnh: @tinh_thong2002
Chỉ riêng phần cổng hoa của biệt thự cũng đủ khiến dân tình trầm trồ. Ảnh: @tinh_thong2002
Chỉ riêng phần cổng hoa của biệt thự cũng đủ khiến dân tình trầm trồ. Ảnh: @tinh_thong2002
Cổng hoa đồ sộ, được trang trí cầu kỳ với hàng nghìn bông hoa tươi, trải dài theo lối vào như một khu vườn cổ tích. Ảnh: @tinh_thong2002
Cổng hoa đồ sộ, được trang trí cầu kỳ với hàng nghìn bông hoa tươi, trải dài theo lối vào như một khu vườn cổ tích. Ảnh: @tinh_thong2002
Dinh thự phía sau cổng hoa được ví như một tòa lâu đài thu nhỏ. Ảnh: @tronvilla
Dinh thự phía sau cổng hoa được ví như một tòa lâu đài thu nhỏ. Ảnh: @tronvilla
Kiến trúc bề thế, không gian rộng lớn cùng cách bài trí tinh tế khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: @tronvilla
Kiến trúc bề thế, không gian rộng lớn cùng cách bài trí tinh tế khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: @tronvilla
Nhìn từ phía ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Ảnh: @tronvilla
Nhìn từ phía ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Ảnh: @tronvilla
Cầu thang phía ngoài dinh thự. Ảnh: @tronvilla
Cầu thang phía ngoài dinh thự. Ảnh: @tronvilla
Dù mới chỉ xuất hiện vài khung hình hiếm hoi ghi lại không gian bên trong biệt thự, ngay cả khi nội thất chưa hoàn thiện, độ nguy nga và bề thế của công trình vẫn hiện rõ. Ảnh: Phunuso
Dù mới chỉ xuất hiện vài khung hình hiếm hoi ghi lại không gian bên trong biệt thự, ngay cả khi nội thất chưa hoàn thiện, độ nguy nga và bề thế của công trình vẫn hiện rõ. Ảnh: Phunuso
Trong nhà có hệ cột trụ lớn dạng tròn, phần đầu cột trang trí hoa văn cầu kỳ, viền mạ vàng. Ảnh: Phunuso
Trong nhà có hệ cột trụ lớn dạng tròn, phần đầu cột trang trí hoa văn cầu kỳ, viền mạ vàng. Ảnh: Phunuso
Cửa gỗ thiết kế màu nâu trầm với hoa văn chạm nổi nhiều lớp. Ảnh: Phunuso
Cửa gỗ thiết kế màu nâu trầm với hoa văn chạm nổi nhiều lớp. Ảnh: Phunuso
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Dinh thự xa hoa tại Phan Thiết #Trang trí đám cưới hoành tráng #Kiến trúc biệt thự bề thế #Cổng hoa cầu kỳ và lộng lẫy #Thiết kế nội thất nguy nga #dinh thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT