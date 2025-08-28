Chấn động trận Delium 424 TCN, quân Athens gục ngã trước hỏa công

Hà Nội

Kho tri thức

Trận Delium năm 424 TCN là một trong những cuộc đụng độ quan trọng trong Chiến tranh Peloponnesus, nơi Athens và Boeotia đối đầu quyết liệt để giành ưu thế.

T.B (tổng hợp)
1. Xảy ra trong bối cảnh Chiến tranh Peloponnesus. Trận Delium diễn ra giữa quân Athens và liên minh Boeotia do Thebes lãnh đạo, trong giai đoạn Athens mở rộng ảnh hưởng trên đất liền. Ảnh: Pinterest.
2. Địa điểm chiến sự đặc biệt. Trận đánh diễn ra gần đền thờ thần Apollo tại Delium ở Boeotia, khiến sự kiện mang thêm màu sắc tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
3. Quân Athens chiếm Delium trước. Quân Athens do tướng Hippocrates chỉ huy đã chiếm đóng Delium và củng cố thành lũy trước khi trận đánh lớn bùng nổ. Ảnh: Pinterest.
4. Quân Boeotia phản công quyết liệt. Boeotia dưới quyền Pagondas huy động lực lượng đông đảo, sử dụng chiến thuật tấn công mạnh mẽ nhằm đẩy lùi Athens. Ảnh: Pinterest.
5. Sử dụng hỏa khí sơ khai. Theo Thucydides, Boeotia đã dùng một loại "ngọn lửa phun" thô sơ để đốt công sự gỗ của Athens, được xem là ứng dụng hiếm hoi của hỏa khí thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
6. Socrates từng tham chiến. Nhà hiền triết Socrates có mặt trong trận Delium với tư cách lính hoplite, và được kể lại đã cứu bạn bè rút lui trong hỗn loạn. Ảnh: Pinterest.
7. Thất bại nặng nề của Athens. Trận Delium kết thúc với việc quân Athens thua to, hơn 1/3 binh lính tử trận hoặc bị bắt. Ảnh: Pinterest.
8. Tác động lâu dài. Thất bại tại Delium làm suy yếu vị thế quân sự của Athens trên đất liền, đồng thời củng cố vai trò lãnh đạo của Thebes trong khu vực Boeotia. Ảnh: Pinterest.
