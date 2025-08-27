Hà Nội

Trận đánh long trời lở đất giữa đế chế Hittite và Assyria

Kho tri thức

Trận đánh long trời lở đất giữa đế chế Hittite và Assyria

Trận Nihriya năm 1245 TCN là một trong những cuộc đối đầu quan trọng nhất giữa người Hittite và Assyria ở Cận Đông thời cổ đại.

1. Trận chiến giữa hai thế lực nổi bật của thế giới cổ đại. Trận Nihriya diễn ra giữa đế chế Hittite hùng mạnh nhưng có phần già cỗi và vương quốc Assyria đang trỗi dậy tại khu vực Cận Đông. Ảnh: realmofhistory.com.
2. Địa điểm chưa được xác định rõ. Nihriya được cho là nằm ở miền thượng lưu sông Tigris, nhưng đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa xác định chính xác vị trí. Ảnh: thecollector.com.
3. Ghi chép chủ yếu từ nguồn Hittite. Thông tin về trận này được biết đến qua các văn bản Hittite, trong đó miêu tả chi tiết diễn biến và kết quả. Ảnh: natgeofe.com.
4. Assyria giành thắng lợi. Vương quốc Assyria dưới thời vua Tukulti-Ninurta I đã đánh bại quân Hittite, mở rộng ảnh hưởng về phía Tây. Ảnh: warfarehistorynetwork.com.
5. Hittite suy yếu đáng kể. Thất bại này khiến sức mạnh Hittite tại miền bắc Syria và thượng Lưỡng Hà suy giảm, làm lung lay vị thế bá chủ khu vực. Ảnh: realmofhistory.com.
6. Mối liên hệ với các đồng minh. Các bản khắc ghi nhận Hittite phải kêu gọi sự hỗ trợ từ chư hầu và đồng minh, nhưng vẫn không đủ để xoay chuyển cục diện. Ảnh: Pinterest.
7. Ý nghĩa trong cán cân quyền lực. Chiến thắng tại Nihriya đánh dấu bước ngoặt, đưa Assyria trở thành thế lực quân sự ngày càng khó lường trong thế kỷ 13 TCN. Ảnh: Pinterest.
8. Một trong những trận chiến sớm nhất được ghi nhận chi tiết. Trận Nihriya là minh chứng cho sự phát triển của sử liệu và ghi chép quân sự ở Cận Đông thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Trận Nihriya #đế chế Hittite #Assyria cổ đại #chiến tranh cổ đại #các trận chiến lịch sử #quân sự Cận Đông

