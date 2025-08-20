Hà Nội

Trận đánh đau đớn nhất sự nghiệp cầm quân của Alexander Đại đế

Kho tri thức

Trận đánh đau đớn nhất sự nghiệp cầm quân của Alexander Đại đế

Trận Gaza năm 332 TCN là một trong những cuộc chiến gian nan nhất trong chiến dịch chinh phục của Alexander Đại đế, đánh dấu bước ngoặt lớn tại vùng Cận Đông.

1. Xảy ra sau khi Alexander chiếm Ai Cập. Trận Gaza diễn ra ngay sau khi Alexander Đại đế chinh phục Ai Cập, nhằm kiểm soát tuyến đường chiến lược nối liền giữa Ai Cập và Syria. Ảnh: greekreporter.com.
2. Thành Gaza được phòng thủ kiên cố. Gaza khi đó là một pháo đài kiên cố do tướng Ba Tư Batis chỉ huy, với tường thành vững chắc và quân đồn trú thiện chiến. Ảnh: dreamstime.com.
3. Cuộc vây hãm kéo dài nhiều tháng. Alexander không thể hạ thành ngay lập tức mà buộc phải tiến hành một cuộc vây hãm dai dẳng, huy động nhiều kỹ thuật công phá thành tiên tiến thời bấy giờ. Ảnh: ytimg.com.
4. Sử dụng máy công thành. Để phá tường Gaza, quân Macedonia đã sử dụng tháp công thành, máy bắn đá và nhiều chiến thuật bao vây sáng tạo nhằm mở lối vào trong. Ảnh: greekcitytimes.com.
5. Alexander bị thương nặng. Trong quá trình vây hãm, Alexander Đại đế bị thương do trúng một mũi lao của đối phương, cho thấy mức độ khốc liệt của trận chiến. Ảnh: Engelsberg Ideas.
6. Kết cục thất bại cho Ba Tư. Sau nhiều tuần kháng cự, thành Gaza cuối cùng thất thủ, Batis bị bắt và quân Ba Tư bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Ảnh: dreamstime.com.
7. Batis chịu hình phạt tàn khốc. Tướng Ba Tư Batis bị Alexander xử tử theo cách dã man, buộc dây kéo lê quanh thành phố, thể hiện sự trừng phạt khốc liệt đối với kẻ chống đối. Ảnh: historyhit.com.
8. Ý nghĩa chiến lược to lớn. Chiến thắng tại Gaza mở ra cánh cửa cho Alexander tiến vào vùng Levant và tiếp tục chinh phục Babylon, tạo nền tảng cho đế chế rộng lớn sau này. Ảnh: dreamstime.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Trận Gaza 332 TCN #Alexander Đại đế #Chiến dịch chinh phục Ai Cập #Vây hãm Gaza #Chiến thuật phá thành cổ đại #Chiến tranh Cận Đông

