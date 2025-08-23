Hà Nội

Trận đánh đẫm máu khiến nền văn minh Hy Lạp cổ sụp đổ

Kho tri thức

Trận đánh đẫm máu khiến nền văn minh Hy Lạp cổ sụp đổ

Trận Corinth năm 146 TCN là một trong những bước ngoặt lớn của lịch sử Hy Lạp cổ đại, đánh dấu sự sụp đổ của một nền văn minh hùng mạnh.

T.B (tổng hợp)
1. Xảy ra trong bối cảnh La Mã bành trướng. Trận chiến diễn ra khi La Mã mở rộng quyền lực ở Hy Lạp và muốn khẳng định bá quyền tuyệt đối tại khu vực. Ảnh: warfarehistorynetwork.com.
2. Quân La Mã do Lucius Mummius chỉ huy. Vị tướng La Mã Lucius Mummius là người chỉ huy lực lượng chinh phạt và giành chiến thắng quyết định. Ảnh: ytimg.com.
3. Thành Corinth bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi chiến thắng, quân La Mã đã san bằng thành phố Corinth, biến nó thành đống tro tàn. Ảnh: redd.it.
4. Người dân bị bắt làm nô lệ. Hàng chục nghìn người dân Corinth bị giết hoặc bắt đi bán làm nô lệ sau thất bại. Ảnh: wikimedia.org.
5. Tài sản bị cướp bóc. Toàn bộ kho báu, tác phẩm nghệ thuật và của cải trong thành Corinth đều bị quân La Mã tịch thu. Ảnh: wikimedia.org.
6. Hy Lạp mất độc lập. Trận Corinth đánh dấu sự chấm dứt nền độc lập của các thành bang Hy Lạp, đưa vùng đất này vào ách thống trị của La Mã. Ảnh: media-amazon.com.
7. La Mã lập tỉnh Achaea. Sau chiến thắng, La Mã thiết lập tỉnh Achaea, chính thức đưa Hy Lạp trở thành một phần của đế chế. Ảnh: ytimg.com.
8. Corinth được tái lập sau này. Dưới thời Julius Caesar, thành Corinth được tái lập và dần trở thành một trung tâm quan trọng trong đế chế. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Trận Corinth 146 TCN #văn minh Hy Lạp cổ đại #bành trướng La Mã #sụp đổ nền văn minh Hy Lạp #quân La Mã Lucius Mummius #thành Corinth phá hủy

