Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
CEO Salesforce sa thải 4.000 nhân viên vì AI gây tranh cãi

Số hóa

CEO Salesforce sa thải 4.000 nhân viên vì AI gây tranh cãi

Salesforce vừa cắt giảm 4.000 nhân sự, CEO khẳng định AI giúp tăng hiệu quả, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là bình phong cho sai lầm quản trị.

Thiên Trang (TH)
CEO Marc Benioff tiết lộ Salesforce đã giảm nhân sự từ 9.000 xuống 5.000 nhờ AI.
CEO Marc Benioff tiết lộ Salesforce đã giảm nhân sự từ 9.000 xuống 5.000 nhờ AI.
Ông cho biết công nghệ Agentforce có thể thay thế nhiều tác vụ trong bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng.
Ông cho biết công nghệ Agentforce có thể thay thế nhiều tác vụ trong bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng.
Theo Benioff, AI hiện đang đảm trách đến 50% công việc trong tập đoàn.
Theo Benioff, AI hiện đang đảm trách đến 50% công việc trong tập đoàn.
Salesforce khẳng định họ không còn cần bổ sung kỹ sư hỗ trợ như trước đây.
Salesforce khẳng định họ không còn cần bổ sung kỹ sư hỗ trợ như trước đây.
Chuyên gia Laurie Ruettimann cảnh báo người lao động cần nâng cao kỹ năng để giữ việc làm.
Chuyên gia Laurie Ruettimann cảnh báo người lao động cần nâng cao kỹ năng để giữ việc làm.
Bà khuyên mỗi người nên mở rộng quan hệ, học thêm kỹ năng mới để thích nghi.
Bà khuyên mỗi người nên mở rộng quan hệ, học thêm kỹ năng mới để thích nghi.
Trong khi đó, Ed Zitron cho rằng AI chỉ đang bị dùng làm bình phong cho việc tuyển dụng quá mức.
Trong khi đó, Ed Zitron cho rằng AI chỉ đang bị dùng làm bình phong cho việc tuyển dụng quá mức.
Ông nhấn mạnh nhiều công ty chạy theo tăng trưởng bất chấp, gây thiệt hại lớn cho chính nhân viên và sản phẩm.
Ông nhấn mạnh nhiều công ty chạy theo tăng trưởng bất chấp, gây thiệt hại lớn cho chính nhân viên và sản phẩm.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#Salesforce #AI #sa thải nhân viên #quản trị #công nghệ AI #tác động lao động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT