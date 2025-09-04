Hà Nội

Sự thật sốc đằng sau ứng dụng miễn phí khiến người dùng trả giá

Số hóa

Sự thật sốc đằng sau ứng dụng miễn phí khiến người dùng trả giá

Ứng dụng miễn phí tưởng là “món hời” nhưng thực tế ẩn chứa rủi ro khủng khiếp, từ đánh cắp dữ liệu cá nhân đến đe dọa bảo mật và thiệt hại tài chính.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người tin rằng ứng dụng miễn phí giúp tiết kiệm nhưng thực tế lại tiềm ẩn cái giá rất đắt.
Nhiều người tin rằng ứng dụng miễn phí giúp tiết kiệm nhưng thực tế lại tiềm ẩn cái giá rất đắt.
Các ứng dụng này thường thu thập dữ liệu người dùng như vị trí, danh bạ, lịch sử duyệt web để bán cho bên thứ ba.
Các ứng dụng này thường thu thập dữ liệu người dùng như vị trí, danh bạ, lịch sử duyệt web để bán cho bên thứ ba.
Đã có vụ việc 70.000 ảnh từ Tinder bị rò rỉ, hay AccuWeather gửi dữ liệu vị trí dù người dùng tắt chia sẻ.
Đã có vụ việc 70.000 ảnh từ Tinder bị rò rỉ, hay AccuWeather gửi dữ liệu vị trí dù người dùng tắt chia sẻ.
Không chỉ vậy, nhiều quảng cáo trong ứng dụng chứa mã độc, lừa đảo và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.
Không chỉ vậy, nhiều quảng cáo trong ứng dụng chứa mã độc, lừa đảo và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.
Các nhà nghiên cứu từ Kaspersky và D3Lab phát hiện hàng loạt ứng dụng độc hại giả dạng công cụ chỉnh sửa ảnh hoặc tối ưu hệ thống.
Các nhà nghiên cứu từ Kaspersky và D3Lab phát hiện hàng loạt ứng dụng độc hại giả dạng công cụ chỉnh sửa ảnh hoặc tối ưu hệ thống.
Hậu quả có thể là mất quyền riêng tư, nhiễm mã độc, thiệt hại tài chính và trải nghiệm bị gián đoạn.
Hậu quả có thể là mất quyền riêng tư, nhiễm mã độc, thiệt hại tài chính và trải nghiệm bị gián đoạn.
Theo Cybersecurity Ventures, tội phạm mạng có thể gây thiệt hại toàn cầu 10,5 nghìn tỷ USD mỗi năm vào 2025.
Theo Cybersecurity Ventures, tội phạm mạng có thể gây thiệt hại toàn cầu 10,5 nghìn tỷ USD mỗi năm vào 2025.
Người dùng cần cảnh giác, chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thống và kết hợp các công cụ bảo mật để tự bảo vệ.
Người dùng cần cảnh giác, chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thống và kết hợp các công cụ bảo mật để tự bảo vệ.
Thiên Trang (TH)
