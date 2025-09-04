Startup giả AI Builder sụp đổ sau cú lừa 450 triệu USD

Builder.ai từng được ca ngợi là ngôi sao AI mới nổi nhưng nay sụp đổ thảm hại, phơi bày màn “ảo thuật” khi 700 người gõ phím giả làm trí tuệ nhân tạo.
Angela Phương Trinh, Hồng Ánh, Ngọc Trinh... từng gây chú ý khi đóng phim Mùi ngò gai năm 2006. Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh qua đời.
Chỉ mới vừa xuất hiện trong thực chiến, tên lửa chống tăng vốn dĩ bí ẩn của Triều Tiên đã khiến cho giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc.
Suzuki tại Nhật Bản đã vừa chính thức trình làng xe ga Suzuki Address 125 phiên bản 2025 với mức bán ra 285.000 yên (khoảng 50,5 triệu đồng) tại Nhật Bản.
Hình ảnh dòng sông Tô Lịch xanh trở lại, người dân thả cần câu cá cho thấy những thành quả bước đầu trong nỗ lực của Hà Nội đưa sông Tô Lịch hồi sinh bền vững.
Vòng tay, bánh kẹo, thư tay... là những món quà đáng yêu mà những chiến sĩ tham dự diễu binh A80 dành tặng ngẫu nhiên cho "khối quần chúng nhân dân".
Lữ đoàn Azov số 12 phản công quyết liệt ở phía bắc Pokrovsk, cắt đứt điểm nhô ra Kucheriv Yar; Nga điều không quân chi viện hỏa lực.
Không còn là hình ảnh nhẹ nhàng, dễ thương thường thấy, Tiktoker Diệu Linh bất ngờ "đánh úp" fan với giao diện "girl phố" cực kỳ cá tính và quyến rũ.
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hoạt động trong showbiz nhiều năm qua. Mới đây, cô xin lỗi vì một bài đăng.
Sau khi được trưng bày ở 1 số sự kiện, cũng như trung tâm thương mại, chiếc Ferrari 296 GTS chính hãng này đã tìm thấy người mua, xe lăn bánh gần 25 tỷ đồng.
Ngày 2/9, loạt hot girl mạng nổi tiếng trong giới trẻ như Jenny Huỳnh, Xuân Ca, Linh Ka đồng loạt đăng tải những hình ảnh diện áo dài chào mừng Tết Độc lập.
Gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, mới đây Mẫn Tiên khiến nhiều người bất ngờ với màn khoe dáng trong loạt ảnh diện bikini.
Sau những phi vụ "dỗi chồng" gần đây, Mai Dora tiếp tục "tung skin" khiến fan đứng ngồi không yên.
Những điều tưởng vô lý lại ẩn chứa triết lý sống và kinh nghiệm thực tế, giúp thế hệ sau hiểu rõ cách trồng cây hợp phong thủy và an toàn.
Linh dương Saiga không chỉ hiếm có mà còn gây ngạc nhiên bởi chiếc mũi kỳ dị, được coi là minh chứng sống sót kỳ diệu qua hàng chục nghìn năm.
Sau hơn nửa năm vắng bóng khỏi các nền tảng mạng xã hội, nữ streamer nổi tiếng Cô Chip bất ngờ trở lại bằng bộ ảnh khoe vóc dáng "on top".
Ở Việt Nam, lá chanh là gia vị quen thuộc của nhiều món ngon nhưng giá lại rất rẻ, thậm chí là còn được cho không.
Trong 15 ngày đầu tháng 9, 3 con giáp này sẽ thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy và đi đúng hướng, nắm bắt cơ hội tài chính tốt, tiền bạc dư dôi từng ngày.
Được mệnh danh là “Nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Hàn, Kim Ji Won gây mê bởi vẻ đẹp ngọt ngào, làn da mịn màng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Kia sắp ra mắt thế hệ mới cho mẫu SUV cỡ lớn Telluride, dòng xe bán chạy thứ hai của hãng – với một diện mạo hoàn toàn mới, đi kèm nhiều công nghệ nâng cấp.
Nữ trọng tài gợi cảm nhất làng game Mercury Nguyễn rơi vào một tình huống "khó đỡ" khi lỡ tay gửi một bức ảnh "nhạy cảm" cho một người lạ.