Startup giả AI Builder sụp đổ sau cú lừa 450 triệu USD

Số hóa

Startup giả AI Builder sụp đổ sau cú lừa 450 triệu USD

Builder.ai từng được ca ngợi là ngôi sao AI mới nổi nhưng nay sụp đổ thảm hại, phơi bày màn “ảo thuật” khi 700 người gõ phím giả làm trí tuệ nhân tạo.

Thiên Trang (Th)
Builder.ai từng được Microsoft và SoftBank đầu tư tổng cộng 450 triệu USD.
Công ty quảng bá sản phẩm “AI quản lý dự án” nhưng thực chất chỉ là người thật làm.
Doanh thu bị thổi phồng gấp 3 lần, còn nợ Amazon Web Services tới 75 triệu USD.
Chỉ trong vài tháng, định giá của Builder lao dốc từ 1,5 tỷ USD xuống còn con số 0.
CEO sáng lập Sachin Duggal từ chức sau loạt cáo buộc gian lận và tài chính mờ ám.
Vụ sụp đổ khiến dư luận so sánh với các startup “AI giả” như Nate và GameOn.
Nhiều chuyên gia cảnh báo bong bóng AI có thể dẫn đến thêm nhiều vụ lừa đảo khác.
Hiện tại, Builder đang bị điều tra tại Mỹ, còn Duggal rẽ hướng thành “chuyên gia AI”.
Thiên Trang (Th)
