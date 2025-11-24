Hà Nội

Cây mọc bờ rào "lên chậu" thành bonsai độc lạ, có cây nửa tỷ đồng

Nhờ dáng thế độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, bonsai cần thăng được ưa chuộng trên thị trường, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có cây nửa tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây cần thăng là loại thân gỗ, gốc cây xù xì, thường được trồng ở bờ rào hay lối đi để làm đẹp cảnh quan. Ảnh: ILG
Cành cây mọc ngang, có nhiều gai nhỏ dài khoảng 1cm. Lá dạng kép lông chim lẻ, mỗi lá lớn gồm 2 - 3 đôi lá chét mọc đối xứng, kèm lá chét đơn ở đỉnh. Ảnh: Internet
Những năm gần đây, cần thăng được ưa chuộng để tạo dáng bonsai. Ảnh: FB Nhà Vườn Vinh Hiển
Nhiều người tin rằng tên gọi "cần thăng" bắt nguồn từ hai chữ "cần cù" và "thăng tiến", mang ý nghĩa nỗ lực bền bỉ vượt qua thử thách và vươn tới thành công. Ảnh: FB Nhà Vườn Vinh Hiển
Những cây cần thăng cao được nghệ nhân uốn, tạo dáng thành tác phẩm bonsai độc đáo, có giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cần thăng bonsai có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc kích cỡ và dáng thế. Ảnh: Facebook
Đáng chú ý, cây bonsai cần thăng có tuổi đời hơn 100 năm của nghệ nhân Trương Ngọc Xuân (Hà Nội) có giá hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Người đưa tin
Cây cao khoảng 1,5 mét tính từ mặt chậu, tán rộng 2 mét, đường kính gốc lên tới khoảng 1 mét. Ảnh: Người đưa tin
Gốc cây xù xù như hóa đá, thân nổi nhiều u cục. Ảnh: Người đưa tin
Tán cây rộng, tay cành vươn ra mềm mại. Ảnh: Người đưa tin
Cần thăng bonsai có thể trưng ở phòng khách, phòng làm việc hoặc ban công...Ảnh: FB Nhà Vườn Vinh Hiển
