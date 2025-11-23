Hà Nội

Top 5 cây bonsai lâu đời nhất thế giới

Kinh doanh

Top 5 cây bonsai lâu đời nhất thế giới

Bonsai có thể sống lâu nếu được chăm sóc tốt, thậm chí một số cây bonsai lâu đời nhất đã hơn 1000 năm tuổi.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây bonsai lâu đời nhất được biết đến là Ficus Retusa Linn, thuộc chi sung, được tìm thấy tại Bảo tàng Bonsai Crespi ở Ý. Người ta ước tính nó đã hơn 1000 năm tuổi. Ảnh: Reddit
Cây bonsai lâu đời nhất được biết đến là Ficus Retusa Linn, thuộc chi sung, được tìm thấy tại Bảo tàng Bonsai Crespi ở Ý. Người ta ước tính nó đã hơn 1000 năm tuổi. Ảnh: Reddit
Trước đây, cây được chăm sóc bởi các bậc thầy bonsai Trung Quốc. Trong những năm đầu tiên ở Ý, tác phẩm được tạo hình bởi Shotaro Kawahara, một trong những bậc thầy bonsai nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ảnh: Facebook
Trước đây, cây được chăm sóc bởi các bậc thầy bonsai Trung Quốc. Trong những năm đầu tiên ở Ý, tác phẩm được tạo hình bởi Shotaro Kawahara, một trong những bậc thầy bonsai nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ảnh: Facebook
Kể từ đó, cây bonsai Ficus được chăm sóc bởi chính Alberto Lavazza và Crespi. Khi bảo tàng mở cửa vào năm 1991, cây bonsai trở thành một điểm nhấn quan trọng. Ảnh: Leaves and Soul
Kể từ đó, cây bonsai Ficus được chăm sóc bởi chính Alberto Lavazza và Crespi. Khi bảo tàng mở cửa vào năm 1991, cây bonsai trở thành một điểm nhấn quan trọng. Ảnh: Leaves and Soul
Vườn ươm Bonsai Mansei-en ở Omiya (Nhật Bản) có cây bonsai Bách xù 1000 năm tuổi. Ảnh: Facebook
Vườn ươm Bonsai Mansei-en ở Omiya (Nhật Bản) có cây bonsai Bách xù 1000 năm tuổi. Ảnh: Facebook
Cây được thu hái tự nhiên và vẫn đang trong quá trình tạo dáng. Ảnh: Morten Albek
Cây được thu hái tự nhiên và vẫn đang trong quá trình tạo dáng. Ảnh: Morten Albek
Bảo tàng Bonsai Shunkaen ở Tokyo (Nhật Bản), do Kunio Kobayashi sở hữu và điều hành, là nơi lưu giữ hai trong số những cây bonsai cổ nhất thế giới. Cả hai đều được ước tính có tuổi đời hơn 800 năm. Ảnh: My808.com
Bảo tàng Bonsai Shunkaen ở Tokyo (Nhật Bản), do Kunio Kobayashi sở hữu và điều hành, là nơi lưu giữ hai trong số những cây bonsai cổ nhất thế giới. Cả hai đều được ước tính có tuổi đời hơn 800 năm. Ảnh: My808.com
Kobayashi là một trong những bậc thầy bonsai nổi tiếng nhất, người đã theo đuổi bộ môn nghệ thuật này hơn 30 năm. Ông mở Bảo tàng Sunkaen vào năm 2002 để trưng bày các tác phẩm của ông và các trợ lý, đồng thời góp phần phổ biến nghệ thuật bonsai. Ảnh: Reddit
Kobayashi là một trong những bậc thầy bonsai nổi tiếng nhất, người đã theo đuổi bộ môn nghệ thuật này hơn 30 năm. Ông mở Bảo tàng Sunkaen vào năm 2002 để trưng bày các tác phẩm của ông và các trợ lý, đồng thời góp phần phổ biến nghệ thuật bonsai. Ảnh: Reddit
Tọa lạc tại Vườn Thảo mộc và Hoa hồng Akao ở Atami (Nhật Bản), cây thông đỏ ước chừng khoảng 600 năm tuổi, cao 5 mét và rộng hơn 9 mét. Ảnh: Gardentabs
Tọa lạc tại Vườn Thảo mộc và Hoa hồng Akao ở Atami (Nhật Bản), cây thông đỏ ước chừng khoảng 600 năm tuổi, cao 5 mét và rộng hơn 9 mét. Ảnh: Gardentabs
Mặc dù kích thước của cây không phải là điển hình của bonsai, nhưng vẫn được xếp vào loại bonsai do trồng trong chậu. Ảnh: Facebook
Mặc dù kích thước của cây không phải là điển hình của bonsai, nhưng vẫn được xếp vào loại bonsai do trồng trong chậu. Ảnh: Facebook
Sandai Shogun no Matsu là một trong những bảo vật quốc gia của Nhật Bản. Cây bonsai được cho đã hơn 500 năm tuổi. Nó được đặt theo tên của Shogun Tokugawa Iemitsu, người đã nhận được cây khi nó đã khoảng 200 tuổi. Kể từ đó, cây bonsai tuyệt đẹp này đã được truyền từ đời này sang đời khác. Ảnh: Reddit
Sandai Shogun no Matsu là một trong những bảo vật quốc gia của Nhật Bản. Cây bonsai được cho đã hơn 500 năm tuổi. Nó được đặt theo tên của Shogun Tokugawa Iemitsu, người đã nhận được cây khi nó đã khoảng 200 tuổi. Kể từ đó, cây bonsai tuyệt đẹp này đã được truyền từ đời này sang đời khác. Ảnh: Reddit
#Cây bonsai lâu đời nhất thế giới #Bảo tàng bonsai và nghệ thuật bonsai #Chăm sóc và tạo hình bonsai cổ xưa #Các loại bonsai cổ đại nổi tiếng #Ảnh hưởng của các bậc thầy bonsai #Bonsai trong văn hóa Nhật Bản

