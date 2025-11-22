Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm phật thủ bonsai gây sốt trước Tết Nguyên đán 2026

Kinh doanh

Ngắm phật thủ bonsai gây sốt trước Tết Nguyên đán 2026

Thời gian gần đây, bên cạnh gừng bonsai, nhiều người còn săn lùng phật thủ bonsai - loại cây cảnh hứa hẹn bùng nổ trong dịp Tết 2026.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trong các khu chợ hoa Tết hoặc trên các hội nhóm sành chơi cây cảnh, phật thủ bonsai đang được săn lùng ráo riết. Ảnh: Vietnamplus
Trong các khu chợ hoa Tết hoặc trên các hội nhóm sành chơi cây cảnh, phật thủ bonsai đang được săn lùng ráo riết. Ảnh: Vietnamplus
Theo chia sẻ của một chủ vườn, tại nhiều chợ hoa ở Trung Quốc, dù mới đầu mùa đông nhưng đã bán hết quá nửa số lượng phật thủ đã dự trữ. Ảnh: Suning
Theo chia sẻ của một chủ vườn, tại nhiều chợ hoa ở Trung Quốc, dù mới đầu mùa đông nhưng đã bán hết quá nửa số lượng phật thủ đã dự trữ. Ảnh: Suning
Với hình dáng giống bàn tay Phật, phật thủ gắn liền với ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Mỗi “ngón tay” xòe ra tượng trưng cho bàn tay Phật ban phúc, dẫn may mắn và tài lộc đến với gia chủ. Ảnh: News
Với hình dáng giống bàn tay Phật, phật thủ gắn liền với ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Mỗi “ngón tay” xòe ra tượng trưng cho bàn tay Phật ban phúc, dẫn may mắn và tài lộc đến với gia chủ. Ảnh: News
Trong phong thủy, quả phật thủ càng có nhiều “ngón tay” thì càng được xem là cát tường, được giới kinh doanh ưa chuộng. Ảnh: Cnhnb
Trong phong thủy, quả phật thủ càng có nhiều “ngón tay” thì càng được xem là cát tường, được giới kinh doanh ưa chuộng. Ảnh: Cnhnb
Những chậu bonsai phật thủ với những quả nhỏ, vàng óng, lủng lẳng trên cành lại càng quý hiếm và đắt tiền hơn. Ảnh: Taobao Korea
Những chậu bonsai phật thủ với những quả nhỏ, vàng óng, lủng lẳng trên cành lại càng quý hiếm và đắt tiền hơn. Ảnh: Taobao Korea
Phật thủ bonsai có hương thơm tự nhiên, nhẹ dịu. Mùi hương của quả phật thủ lan tỏa khắp không gian, giúp tâm giải tỏa căng thẳng. Ảnh: Sohu
Phật thủ bonsai có hương thơm tự nhiên, nhẹ dịu. Mùi hương của quả phật thủ lan tỏa khắp không gian, giúp tâm giải tỏa căng thẳng. Ảnh: Sohu
Nhiều nhà vườn ở Trung Quốc cho biết lượng khách đặt trước tăng đột biến dù còn vài tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Jinlinfoshou
Nhiều nhà vườn ở Trung Quốc cho biết lượng khách đặt trước tăng đột biến dù còn vài tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Jinlinfoshou
Những chậu bonsai dáng đẹp, quả nhiều “ngón tay” hoặc quả nhỏ vàng óng thường “cháy hàng” ngay từ đầu mùa đông. Ảnh: Chinanews
Những chậu bonsai dáng đẹp, quả nhiều “ngón tay” hoặc quả nhỏ vàng óng thường “cháy hàng” ngay từ đầu mùa đông. Ảnh: Chinanews
Một ưu điểm nữa của phật thủ bonsai là có thể giữ dáng và quả rất lâu, thậm chí đến hết mùa xuân. Ảnh: Moon Florist
Một ưu điểm nữa của phật thủ bonsai là có thể giữ dáng và quả rất lâu, thậm chí đến hết mùa xuân. Ảnh: Moon Florist
Giới văn phòng chuộng phật thủ bonsai để bàn làm việc hoặc sảnh công ty, như một cách “chiêu tài” cho năm mới. Ảnh: Chinanews
Giới văn phòng chuộng phật thủ bonsai để bàn làm việc hoặc sảnh công ty, như một cách “chiêu tài” cho năm mới. Ảnh: Chinanews
Với các gia đình trẻ, phật thủ bonsai trở thành điểm nhấn tinh tế trong phòng khách, thể hiện gu thẩm mỹ vừa truyền thống vừa hiện đại. Ảnh: Mzdm
Với các gia đình trẻ, phật thủ bonsai trở thành điểm nhấn tinh tế trong phòng khách, thể hiện gu thẩm mỹ vừa truyền thống vừa hiện đại. Ảnh: Mzdm
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Trang trí cây cảnh Tết 2026 #Ý nghĩa phong thủy của phật thủ #Xu hướng bonsai Phật thủ #Chợ hoa và hội nhóm sành chơi cây cảnh #Tác dụng thư giãn của mùi hương phật thủ #Đặc điểm và giá trị của phật thủ bonsai

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT