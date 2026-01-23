Hà Nội

Cư dân tá hỏa phát hiện sinh vật hơn 200kg sống dưới tầng hầm nhà mình

Con gấu đã được di dời khỏi ngôi nhà với sự giúp đỡ của một tổ chức phi lợi nhuận về động vật hoang dã ở California.

Trường Hân dịch

Một chủ nhà ở California lên tiếng về những lần tiếp xúc của mình với một vị khách không mời mà đến là một con vật bốn chân.

Ông Ken Johnson, cư dân Altadena, đã tham gia chương trình "ABC News Live" hôm thứ Năm để thảo luận về con gấu nâu nặng 259 kg (550 pound) đã đến trú ngụ dưới nhà ông ngay trước Lễ Tạ ơn.

Cuối cùng, con gấu đã được đưa ra khỏi không gian dưới sàn nhà nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức phi lợi nhuận về động vật hoang dã có trụ sở tại California.

"Tôi thấy một con gấu khổng lồ chui ra từ gầm nhà. Tôi suýt nữa làm rơi điện thoại và nhảy dựng lên khỏi giường. Thật là... thật kinh ngạc," Johnson kể lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy con gấu dưới nhà mình.

Video: bear.league / Instagram

Johnson cho biết ông đã thử "mọi cách" để dụ con gấu ra khỏi gầm nhà mình, bao gồm cả việc dùng máy thổi lá thổi khí amoniac, bật nhạc lớn cả ngày, phát bản ghi âm tiếng chó sủa trong lỗ thông hơi và để một chiếc áo xịt nước hoa bên ngoài, nhưng dường như không có gì hiệu quả cả.

Ngay khi Johnson gần như hết cách, Ann Bryant, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ động vật BEAR League - có trụ sở gần hồ Tahoe và hoạt động nhằm giữ cho gấu và con người sống hòa thuận - đã liên lạc với chủ nhà đang gặp khó khăn và sắp xếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di dời con gấu.

"Chúng tôi biết ông ấy phải tắt ga. Chúng tôi biết ông ấy không thể tắm, không có nước nóng, và chúng tôi nghĩ, 'Chúng ta phải giúp người này, dù ông ấy ở rất xa khu vực của chúng ta'", Bryant nhớ lại khi trả lời phỏng vấn chương trình "ABC News Live" hôm thứ Năm.

Bryant cho biết Liên đoàn BEAR đã liên hệ với Johnson để đề nghị giúp đỡ, và cuối cùng "hai người của chúng tôi" đã được đưa đến để thực hiện việc cưỡng chế di dời.

"Chỉ khoảng 10 phút sau khi đến nhà anh ấy và quan sát xung quanh để nắm rõ tình hình, chúng tôi đã đưa được con gấu ra ngoài," cô ấy nói.

Bryant cho biết có một người đã bò được xuống gầm nhà, "đi ra phía sau con gấu và dọa nó rồi dùng súng bắn sơn, [loại súng này chỉ chứa] dầu thực vật, không có chất độc hại."

Bryant cho biết nhóm của ông đã đuổi được con gấu đi khi nó chui ra từ gầm nhà.

Ông Johnson lần đầu tiên báo cáo về sự xuất hiện của con gấu đen vào tháng trước, cho biết vào thời điểm đó rằng con vật đã sống trong không gian hẹp dưới nhà ông hơn một tháng.

Bryant nói với ABC News hồi đầu tuần này rằng sau khi con gấu được đưa ra khỏi nhà của Johnson, nó đã đến không gian dưới sàn nhà của một ngôi nhà khác, nơi nó được chủ nhà chào đón và từng ở đó trước đây.

Chủ nhà đó không hề có vấn đề gì với sự hiện diện của con gấu và không yêu cầu nó bị đuổi đi. Theo Bryant, con gấu đã ở vị trí đó trong một ngày.

Sau khi ở lại ngôi nhà thứ hai, con gấu được chuyển đến ngôi nhà thứ ba, nhưng chủ nhà không muốn con gấu ở đó, theo lời Bryant.

Bryant cho biết vào thời điểm đó, họ đã liên hệ với tổ chức BEAR League để nhờ giúp đuổi con gấu đi lần nữa.

