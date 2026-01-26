Hà Nội

Video

Đập sàn nhà để sửa chữa, chủ nhà phát hiện sinh vật bị 'phong ấn' còn sống

Một gia đình tại Brazil đã vô cùng kinh ngạc khi đập sàn nhà để sửa chữa và phát hiện một con rùa cạn còn sống, dù bị mắc kẹt dưới lớp bê tông gần một thập kỷ.

Trường Hân dịch

Một gia đình ở Brazil đã vô tình khai quật được một con rùa còn sống từ một tấm ván sàn bịt kín trong khi đang sửa chữa nhà. Gia đình này phỏng đoán rằng con rùa có thể đã bị mắc kẹt dưới lòng đất tới 10 năm. Mặc dù sống trong môi trường khắc nghiệt, thiếu ánh sáng và nước trong thời gian dài, con rùa vẫn cho thấy dấu hiệu sự sống khi được giải cứu, khiến nhiều người kinh ngạc trước sức sống bền bì của nó, theo Sunchew.com.

Video: @saitamaaman / X

CNN Brasil đưa tin, vụ việc xảy ra ở Itacaja, Brazil. Cháu gái của chủ nhà, Luisa, cho biết cô đã thuê thợ đục sàn để sửa chỗ rò rỉ, và phát hiện một con rùa bị giấu dưới lớp gạch. Luisa tiết lộ rằng sàn nhà đã được trát kín trong 13 năm, và cô phòng đoán rằng con rùa có thể đã vô tình rơi xuống móng nhà và bị chôn sống trong quá trình sửa chữa khoảng 10 năm trước.

Do bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp trong thời gian dài, mai rùa bị biến dạng rõ rệt khi được giải cứu, và nó cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng do nhiều năm thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Các chuyên gia giáo dục môi trường giải thích rằng bí quyết giúp rùa cạn có thể sống sót nhiều năm mà không cần thức ăn nằm ở quá trình trao đổi chất cực kỳ chậm và khả năng đi vào trạng thái giống như ngủ đông, giúp giảm đáng kể nhu cầu năng lượng. Họ cũng cho biết thêm rằng rùa cạn có thể sống sót bằng cách ăn xác côn trùng, chất hữu cơ phân hủy và thậm chí cả chất thải của chính chúng, chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của loài vật này.

Theo thông tin được biết, sở môi trường địa phương đã can thiệp và đưa con rùa đến một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để phục hồi dần dần thông qua việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và bổ sung dinh dưỡng. Câu chuyện sinh tồn của chú rùa "bị giam cầm dưới lòng đất suốt 10 năm" này đã lan truyền rộng rãi trên mạng, cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nó trước nhiều cư dân mạng.

#rùa #sinh tồn #Brazil #động vật hoang dã #bảo tồn #sống sót

