Cảnh sát tìm kiếm nạn nhân rơi xuống giếng lúc nửa đêm

Ngày 3/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07-Công an tỉnh Phú Thọ) đã đưa được nạn nhân ngã xuống giếng tử vong tại thôn Triều Xuân, xã Sông Lô ra ngoài.

Theo đó, khoảng 20h37 ngày 2/11, Phòng PC07 (Công an tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo về việc ông N. A.T (sinh năm 1978) ngã xuống giếng nước sinh hoạt của gia đình.

Ngay sau đó, Phòng PC07 đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch điều động 1 kíp xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã và người dân tìm nạn nhân.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Tại hiện trường, giếng sâu khoảng 12m, lòng rộng khoảng 80cm, mực nước sâu 2m, thành giếng thấp. Chiến sĩ Phòng PC07 đã sử dụng bình oxy xuống giếng tìm nạn nhân. Đến 21h30 cùng ngày, Cảnh sát đã đưa được ông T. lên, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình.

