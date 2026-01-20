Hà Nội

Thế giới

Nhóm vũ trang xông vào nhà thờ, bắt cóc hơn 170 người

Các tay súng đã bắt cóc hơn 170 người trong cuộc tấn công đồng thời vào 3 nhà thờ khác nhau ở Tây Bắc Nigeria.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một nghị sĩ ngày 19/1 cho biết, các tay súng đã bắt cóc hơn 170 người trong cuộc tấn công đồng thời vào 3 nhà thờ khác nhau ở Tây Bắc Nigeria.

Vụ tấn công xảy ra tại Kurmin Wali, một cộng đồng thuộc khu vực Kajuru của bang Kaduna, hôm 18/1, nhắm vào nhà thờ ECWA, một nhà thờ khác thuộc giáo phái Cherubim and Seraphim, và một nhà thờ Công giáo, theo Usman Danlami Stingo, một nghị sĩ đại diện cho khu vực này tại nghị viện bang.

nhatho.png
Ảnh minh họa: kaaltv.

"Tính đến ngày 19/1, 11 người đã trở về. Hiện vẫn còn 168 người mất tích", nghị sĩ Stingo cho hay.

Cảnh sát bang Kaduna vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công và bắt cóc. Được biết, những vụ tấn công như vậy thường xuyên xảy ra ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi nhiều băng đảng và nhóm vũ trang thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cộng đồng ở vùng sâu vùng xa với an ninh và sự hiện diện của lực lượng quân đội còn hạn chế.

Trong đó, khu vực phía bắc nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nigeria giải cứu 27 nam sinh bị bắt cóc hồi tháng 2/2021

Nguồn video: THĐT
