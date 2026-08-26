Cảnh báo một số chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Công an Hà Nội phát hiện các mã độc RedHook và StormEncryptor đe dọa thiết bị di động và hệ thống máy tính, cảnh báo người dùng phòng tránh lừa đảo, mất tiền

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố, Công an Thành phố phát hiện gần đây xuất hiện một số chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm đang bị các nhóm tin tặc khai thác, tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị và thiết bị di động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh mạng, an ninh thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Chủng mã độc gián điệp RedHook phát hiện đầu tháng 8

Đây là dòng mã độc gián điệp (Spyware/Trojan) thế hệ mới đặc biệt nguy hiểm, nhắm trực tiếp vào các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Mã độc phát tán chủ yếu qua các tin nhắn SMS giả mạo, ứng dụng nhắn tin OTT (Zalo, Telegram…) hoặc các trang web mạo danh Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công TP Hà Nội, ứng dụng thuế eTax Mobile, ứng dụng định danh điện tử VNeID và các ngân hàng thương mại lớn. Thủ đoạn hoạt động kỹ thuật của RedHook, cụ thể:

Lạm dụng Dịch vụ hỗ trợ: Ngay khi người dùng tải và cài đặt tệp .APK độc hại, mã độc sử dụng các chiêu thức lừa đảo giao diện để yêu cầu cấp quyền "Accessibility Services". Khi được cấp quyền, RedHook giành quyền kiểm soát tối cao giao diện người dùng mà không cần root thiết bị.

Tự động cấp quyền hệ thống: Mã độc tự động thực hiện các thao tác cảm ứng ngầm để cấp toàn bộ các quyền nguy hiểm khác (đọc/gửi SMS, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, bộ nhớ, ghi âm, vẽ đè màn hình).

Đánh cắp dữ liệu & Giám sát thời gian thực: Âm thầm quay màn hình, ghi lại thao tác bàn phím (Keylogging), đọc lén tin nhắn chứa mã xác thực OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chuyển tiền tự động: Tự động kích hoạt ứng dụng ngân hàng chính chủ trên điện thoại nạn nhân, khởi tạo lệnh chuyển tiền, tự điền mã OTP và duyệt giao dịch ngầm mà nạn nhân không hề hay biết.

Cơ chế ẩn náu và tự khôi phục: Đăng ký sự kiện khởi động lại hệ thống (BOOT_COMPLETED), tự động kích hoạt lại mọi tiến trình độc hại ngay cả khi người dùng khởi động lại thiết bị điện thoại.

Mã độc tống tiền StormEncryptor phát hiện ngày 11/8

Do nhóm tin tặc chuyên nghiệp Storm-1175 triển khai, nhắm vào toàn bộ hệ thống máy chủ (Windows Server) và máy trạm (Windows Clients) trong mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thủ đoạn lây nhiễm và gây hại của StormEncryptor:

Tấn công chuỗi cung ứng qua công cụ RMM: Tin tặc lạm dụng lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng CVE-2026-18577 trên nền tảng giám sát và quản trị hệ thống từ xa N-able N-central để chiếm quyền quản trị tối cao của trung tâm quản lý tập trung.

Lây nhiễm mã độc diện rộng tự động: Từ máy chủ N-central bị khống chế, tin tặc sử dụng chính tính năng triển khai phần mềm tự động của hệ thống để đẩy (push) mã độc tống tiền StormEncryptor xuống hàng loạt máy tính trạm và máy chủ trong mạng nội bộ chỉ trong thời gian ngắn.

Mã hóa và tống tiền kép: Ngừng các dịch vụ bảo mật/sao lưu, xóa bản lưu dự phòng (Shadow Copies), mã hóa toàn bộ tệp tin dữ liệu bằng thuật toán mã hóa mạnh và để lại thông điệp tống tiền. Đồng thời, tin tặc thực hiện hành vi trích xuất đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trước khi mã hóa để đe dọa công bố.

Cách xử lý ngay để tránh mất tiền trong tài khoản

Công an TP Hà Nội vừa phát ra cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân cùng cán bộ, công chức trên địa bàn chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời trước nguy cơ tấn công từ mã độc nguy hiểm RedHook. Khi phát hiện thiết bị di động có dấu hiệu bất thường như nóng máy, tự thao tác, xuất hiện ứng dụng lạ hoặc thất thoát tiền vô lý, người dùng cần lập tức ngắt toàn bộ kết nối Wi-Fi, 3G/4G/5G, tuyệt đối không nhập thêm mật khẩu hay mã OTP và không khởi động lại thiết bị khi chưa sao lưu RAM. Ngay sau đó, sử dụng một thiết bị sạch khác để liên hệ hotline ngân hàng phong tỏa tài khoản, khóa thẻ khẩn cấp và tiến hành đổi toàn bộ mã PIN, mật khẩu. Để khôi phục an toàn, người dùng cần trích xuất nhật ký hệ thống, tệp .APK nghi vấn gửi cơ quan Công an, sau đó cài đặt lại hệ điều hành sạch và khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu offline.

Bên cạnh các biện pháp ứng phó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định bảo mật: tuyệt đối không truy cập đường link lạ qua Email, SMS hay mạng xã hội, không tải các tệp .APK hoặc mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc; chỉ cài đặt phần mềm từ các cửa hàng ứng dụng chính thức như Google Play, App Store và kiểm tra kỹ quyền truy cập trước khi phê duyệt nhằm bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.