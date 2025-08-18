Hà Nội

Vivo V60: “Bản sao iPhone” pin 6.500 mAh giá chỉ 11 triệu

Số hóa

Vivo V60: “Bản sao iPhone” pin 6.500 mAh giá chỉ 11 triệu

Vivo V60 gây chú ý với thiết kế như iPhone 16, pin khủng 6.500 mAh, màn AMOLED đẹp, camera zoom ấn tượng và giá khởi điểm chỉ từ 11,2 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Vivo V60 kế thừa thiết kế sang trọng của dòng V-series và gây ấn tượng với viên pin 6.500 mAh.
Mặt sau máy gợi nhớ iPhone 16 với cụm camera mô-đun viên thuốc hiện đại.
Máy đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68 và IP69 – hiếm thấy trong phân khúc tầm trung.
Màn AMOLED cong 6,77 inch, độ sáng tối đa 5.000 nits cho trải nghiệm HDR cực đã.
Hiệu năng từ chip Snapdragon 7 Gen 4 đủ mượt cho tác vụ hàng ngày và game phổ biến.
Camera chính 50MP, tele 50MP zoom tới 100x, chân dung xóa phông chuyên nghiệp.
Pin 6.500 mAh cho hơn 19 giờ onscreen, sạc nhanh 90W đầy pin trong 65 phút.
Giá bán từ 11,2 triệu đồng, Vivo V60 là lựa chọn pin trâu, camera mạnh, thiết kế cao cấp.
Thiên Trang (TH)
