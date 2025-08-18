Hà Nội

Vì sao Face ID tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi dùng?

Số hóa

Vì sao Face ID tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi dùng?

Face ID mang lại sự tiện lợi khi mở khóa iPhone, nhưng đằng sau đó là nhiều rủi ro bảo mật, quyền riêng tư và cả nguy cơ bị lợi dụng trái ý muốn.

Thiên Trang (TH)
Face ID giúp người dùng mở khóa iPhone chỉ bằng một ánh nhìn.
Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng khó lường.
Những người có gương mặt giống nhau hoặc mặt nạ 3D tinh vi có thể đánh lừa hệ thống.
Nguy hiểm hơn, bạn có thể bị kẻ xấu ép buộc mở khóa trái ý muốn.
Trong khi đó, mật khẩu mạnh vẫn đảm bảo mức kiểm soát tốt hơn.
Face ID cũng bất tiện trong nhiều tình huống như đeo khẩu trang hay kính râm.
Ngoài ra, lo ngại về việc thu thập và lạm dụng dữ liệu khuôn mặt vẫn hiện hữu.
Do đó, hãy xem Face ID như công cụ phụ, còn mật khẩu mới là lớp bảo mật chính.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
