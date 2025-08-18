Hà Nội

Lộ diện xe tải điện tự lái, âm thầm khai khoáng 24/7 tại Trung Quốc

Số hóa

Lộ diện xe tải điện tự lái, âm thầm khai khoáng 24/7 tại Trung Quốc

Dự án vận chuyển than đá không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc.

Tuệ Minh
Theo Interesting Engineering, Trung Quốc đã triển khai một đội xe tải khai thác điện tự hành tại mỏ than lộ thiên Yimin ở khu tự trị Nội Mông vào tháng 5. Dự án do tập đoàn năng lượng nhà nước Huaneng Group dẫn đầu, bao gồm 100 xe tải không người lái được vận hành bởi hệ thống lái tự động của Huawei.
Dự án gồm những chiếc xe “Huaneng Ruichi”, đây là loại xe tải điện tự lái đầu tiên trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than, đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể trong lĩnh vực khai thác thông minh. Theo Chủ tịch Huaneng Mengdong, đây là đợt triển khai xe tải khai thác điện không người lái lớn nhất thế giới tính đến hiện tại.
Sáng kiến này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của Trung Quốc trong việc số hoá các ngành công nghiệp truyền thống, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), 5G-Advanced (5G-A) và điện toán đám mây.
Những chiếc xe này được thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi xe có thể chở tới 90 tấn và vận hành trong điều kiện nhiệt độ xuống đến -40°C. Đội xe hoạt động với hiệu suất cao hơn 120% so với xe có người lái, giúp giảm chi phí vận hành và tăng năng suất.
Chủ tịch Huaneng Mengdong cho biết, so với phương tiện truyền thống, đội xe đã giúp tăng 20% hiệu quả vận chuyển tổng thể. Các xe còn được trang bị hệ thống thay pin thông minh, bản đồ độ chính xác cao và khả năng phối hợp thông qua nền tảng đám mây.
Đây là những xe khai thác tự hành đầu tiên tại Trung Quốc không có buồng lái, loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của con người khỏi các khu vực nguy hiểm, qua đó tăng cường mức độ an toàn.
Hệ thống Dịch vụ đám mây lái tự động cho xe thương mại (CVADCS) của Huawei cho phép theo dõi thời gian thực và tối ưu hóa tuyến đường. Hệ thống này sử dụng bản đồ từ nguồn cộng đồng và giúp giảm thời gian xe không hoạt động.
Với những cải tiến này, mỏ than Yimin đã trở thành điểm khởi đầu cho tương lai khai thác tự động, đánh dấu bước tiến lớn cả về an toàn lao động và hiện đại hóa ngành công nghiệp. Dự án là sự hợp tác giữa Tập đoàn Huaneng, Tập đoàn Máy công trình Từ Châu (XCMG), Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, cùng Công ty Internet vạn vật thông minh của Tập đoàn lưới điện quốc gia Trung Quốc.
Đặc biệt, mạng 5G-Advanced được triển khai tại mỏ Yimin giúp đảm bảo kết nối mượt mà giữa phương tiện và nền tảng đám mây. Mạng này có tốc độ tải lên 500 Mbps và độ trễ chỉ 20 mili-giây. Nhờ đó, đội xe có thể vận hành 24/7 và truyền phát video độ nét cao phục vụ giám sát và điều phối.
Thuật toán AI của Huawei dành riêng cho khai thác lộ thiên giúp tăng độ chính xác trong cảm biến và cho phép phối hợp trơn tru giữa các xe qua đám mây. Những năng lực này được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ vận hành thủ công sang thông minh, với công nghệ 5G-A đóng vai trò quan trọng trong khả năng phản ứng thời gian thực và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trung Quốc đang thay thế xe tải chạy nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện như một phần trong chiến lược khai thác không carbon. Mỏ Yimin nằm gần khu vực đầm lầy, đồng cỏ và bụi cây, vì vậy việc giảm phát thải khí nhà kính mang lại lợi ích rõ rệt cho môi trường.
Dự án này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hiện đại hóa sản xuất than đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ có hơn 5.000 xe khai thác tự động vào cuối năm nay, và con số này dự kiến đạt 10.000 chiếc vào năm 2026. Kế hoạch sắp tới tại mỏ Yimin là mở rộng đội xe lên 300 chiếc trong vòng ba năm. Huawei và các đối tác đặt mục tiêu nhân rộng mô hình này ra thị trường quốc tế, bao gồm châu Phi và Mỹ Latinh.
Đội hình xe tải siêu trọng không người lái khai thác mỏ than.
Tuệ Minh
#Trung Quốc #kho báu #bí mật #mỏ kho báu than lộ thiên Yimin #mỏ Yimin #tự trị Nội Mông

