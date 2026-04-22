Cảnh báo nguy cơ ngộ độc hoa sứ đối với trẻ em

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp trẻ em tại xã Tân Long Hội nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều, kèm đau đầu sau khi vô tình nuốt phải mủ hoa sứ.

Đáng lưu ý, đây không phải là tình huống cá biệt mà chỉ là một phần trong số nhiều ca tương tự đã được ghi nhận tại địa phương, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loại cây cảnh quen thuộc này đang bị xem nhẹ.

Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc hoa sứ - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bệnh nhi được đánh giá nhanh tình trạng toàn thân, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và mức độ ngộ độc. Bác sĩ cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp xử trí ban đầu như bù dịch, kiểm soát nôn ói nhằm ổn định tình trạng.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại khoa Nhi, các bác sĩ chỉ định sử dụng than hoạt nhằm hạn chế hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, đồng thời theo dõi chặt chẽ các biến chứng có thể xảy ra trên tim mạch, thần kinh và tiêu hóa.

Theo BS.CKI. Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, hoa sứ, đặc biệt là sứ Thái (còn gọi là sứ sa mạc), chứa nhóm hoạt chất glycosid tim – một loại độc chất có khả năng tác động trực tiếp lên cơ tim. Độc tính hiện diện ở toàn bộ cây, từ mủ, thân, lá đến hoa.

Khi xâm nhập vào cơ thể, các chất này không chỉ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa với biểu hiện nôn ói, đau bụng mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Trong những trường hợp nặng, nguy cơ biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Mủ cây hoa sữa dễ gây ngộ độc - Ảnh BVCC

Điều đáng lo ngại là mủ cây sứ có màu trắng đục như sữa, dễ khiến trẻ nhỏ tò mò, trong khi hoa có hình dạng đẹp mắt, dễ bị nhầm lẫn là có thể ăn được. Những yếu tố nguy cơ này tồn tại ngay trong không gian sống quen thuộc như sân vườn, nhưng lại thường bị người lớn chủ quan bỏ qua.

Bác sĩ Khoa cũng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, không để trẻ chơi gần cây sứ, nhất là khi cây vừa bị cắt tỉa; Hướng dẫn trẻ không chạm vào mủ cây, không đưa tay hoặc vật lạ vào miệng; Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như nôn ói, đau đầu sau khi tiếp xúc hoặc nghi nuốt phải mủ cây, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời; Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp truyền miệng.

Những tai nạn tưởng chừng đơn giản lại có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu chậm trễ xử lý. Chủ động phòng ngừa và nâng cao nhận thức là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ tiềm ẩn ngay trong chính không gian sống quen thuộc.