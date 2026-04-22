Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc hoa sứ đối với trẻ em

Ngộ độc hoa sứ dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu và cách xử trí để bảo vệ sức khỏe trẻ.

Thúy Nga

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp trẻ em tại xã Tân Long Hội nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều, kèm đau đầu sau khi vô tình nuốt phải mủ hoa sứ.

Đáng lưu ý, đây không phải là tình huống cá biệt mà chỉ là một phần trong số nhiều ca tương tự đã được ghi nhận tại địa phương, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loại cây cảnh quen thuộc này đang bị xem nhẹ.

Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc hoa sứ - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bệnh nhi được đánh giá nhanh tình trạng toàn thân, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và mức độ ngộ độc. Bác sĩ cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp xử trí ban đầu như bù dịch, kiểm soát nôn ói nhằm ổn định tình trạng.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại khoa Nhi, các bác sĩ chỉ định sử dụng than hoạt nhằm hạn chế hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, đồng thời theo dõi chặt chẽ các biến chứng có thể xảy ra trên tim mạch, thần kinh và tiêu hóa.

Theo BS.CKI. Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, hoa sứ, đặc biệt là sứ Thái (còn gọi là sứ sa mạc), chứa nhóm hoạt chất glycosid tim – một loại độc chất có khả năng tác động trực tiếp lên cơ tim. Độc tính hiện diện ở toàn bộ cây, từ mủ, thân, lá đến hoa.

Khi xâm nhập vào cơ thể, các chất này không chỉ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa với biểu hiện nôn ói, đau bụng mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Trong những trường hợp nặng, nguy cơ biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Mủ cây hoa sữa dễ gây ngộ độc - Ảnh BVCC

Điều đáng lo ngại là mủ cây sứ có màu trắng đục như sữa, dễ khiến trẻ nhỏ tò mò, trong khi hoa có hình dạng đẹp mắt, dễ bị nhầm lẫn là có thể ăn được. Những yếu tố nguy cơ này tồn tại ngay trong không gian sống quen thuộc như sân vườn, nhưng lại thường bị người lớn chủ quan bỏ qua.

Bác sĩ Khoa cũng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, không để trẻ chơi gần cây sứ, nhất là khi cây vừa bị cắt tỉa; Hướng dẫn trẻ không chạm vào mủ cây, không đưa tay hoặc vật lạ vào miệng; Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như nôn ói, đau đầu sau khi tiếp xúc hoặc nghi nuốt phải mủ cây, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời; Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp truyền miệng.

Những tai nạn tưởng chừng đơn giản lại có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu chậm trễ xử lý. Chủ động phòng ngừa và nâng cao nhận thức là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ tiềm ẩn ngay trong chính không gian sống quen thuộc.

Xem video: Nắng nóng gay gắt quay lại Bắc Bộ.
Bài liên quan

Xã hội

Nghệ An khẩn trương điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại Diễn Châu

Các cơ quan y tế và chính quyền Nghệ An đang tích cực điều tra, kiểm tra và phòng ngừa các ca ngộ độc thực phẩm ở Diễn Châu.

Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sức khỏe

Trước diễn biến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Diễn Châu khiến hàng chục người phải nhập viện điều trị, tối 19/4 Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu các đơn vị y tế và chính quyền cơ sở đồng loạt triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, kiểm soát và xử lý kịp thời.

Xem chi tiết

Xã hội

20 người ở Diễn Châu nhập viện sau ăn bánh mì... làm gì để tránh rủi ro?

Hơn 20 người tại xã Diễn Châu, Nghệ An phải nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn. 

Các bệnh nhân đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng...

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa tiếp nhận và điều trị trên 20 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh trên địa bàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, kiểm tra nguồn nguyên liệu vụ hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An.

Sáng 19/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/4 trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới