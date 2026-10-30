Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe máy cũ tự chế kéo xe cải tiến

Tận dụng xe máy cũ để kéo xe chở hàng

Sáng 27/10, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT) triển khai tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, xe máy kéo xe khác và chở hàng hóa cồng kềnh trên đường gom Đại lộ Thăng Long, khu vực gần Khu công nghiệp Thạch Thất.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến để vận chuyển hàng hóa. Phần lớn phương tiện đã cũ, xuống cấp; một số bộ phận, thiết bị bị tháo bỏ hoặc không còn bảo đảm công năng sử dụng.

CSGT xử lý loạt xe máy cũ nát, xe tự chế kéo chở hàng gây nguy hiểm ven Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Fanpage Facebook Cục Cảnh Sát Giao Thông.

Thực tế kiểm tra cho thấy, một số người dân tận dụng xe máy cũ, tự cải tạo để kéo theo phương tiện chở đồng nát, thực phẩm, đồ gia dụng và nhiều loại hàng hóa khác. Một số xe được hàn, chế thêm thanh sắt làm điểm nối với xe kéo phía sau. Những phương tiện này phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa hằng ngày, nhưng tình trạng xuống cấp và kết cấu tự cải tạo có thể làm phát sinh nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Điển hình, ông H.V.P. (sinh năm 1964, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội), người điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến chở hàng nội thất, cho biết chiếc xe máy đã được mua từ nhiều năm trước và được sử dụng hằng ngày để vận chuyển hàng hóa trong khu vực dân cư.

Việc tận dụng phương tiện cũ để tiết kiệm chi phí vận chuyển có thể xuất phát từ nhu cầu mưu sinh của người dân. Tuy nhiên, nếu phương tiện đã xuống cấp, bị tự ý thay đổi kết cấu hoặc không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, việc tiếp tục sử dụng để kéo theo xe chở hàng có thể tạo ra những rủi ro đáng kể đối với người điều khiển và cộng đồng.

Nguy cơ mất an toàn khi lưu thông

Đáng lo ngại, xe máy cũ tự chế kéo theo xe cải tiến tạo thành một tổ hợp phương tiện có đặc tính vận hành khác với xe máy thông thường. Người điều khiển không chỉ kiểm soát hướng di chuyển của xe máy mà còn phải tính đến tải trọng, độ ổn định và chuyển động của phương tiện phía sau.

Khi phanh gấp, chuyển hướng hoặc tránh chướng ngại vật, xe kéo có thể không di chuyển ổn định theo hướng của xe máy, nhất là khi hàng hóa nặng, phân bố không đều hoặc điểm nối giữa hai phương tiện không chắc chắn. Nếu xe máy đã xuống cấp, hệ thống phanh, lốp hoặc các bộ phận kỹ thuật khác không bảo đảm chất lượng, khả năng kiểm soát phương tiện trong tình huống bất ngờ có thể bị hạn chế.

Ảnh: Fanpage Facebook Cục Cảnh Sát Giao Thông.

Bên cạnh đó, hàng hóa cồng kềnh, xếp cao hoặc không được chằng buộc chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn, sự ổn định của phương tiện và khả năng xử lý tình huống. Trong quá trình di chuyển, hàng hóa có nguy cơ xê dịch hoặc rơi xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn của những người đi phía sau.

Xe cải tiến được kéo theo cũng chiếm thêm diện tích lưu thông, khiến việc di chuyển qua những đoạn đường hẹp hoặc trong dòng phương tiện đông đúc trở nên khó khăn hơn. Khi các phương tiện phải di chuyển sát nhau, liên tục giảm tốc độ hoặc chuyển hướng, tổ hợp xe máy và xe kéo có thể gây cản trở, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm nếu người điều khiển không kiểm soát tốt tình hình.

Tại các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nguy cơ càng đáng lưu ý khi xuất hiện những tình huống bất ngờ như phương tiện phía trước phanh gấp, người đi bộ băng qua đường hoặc chướng ngại vật xuất hiện đột ngột. Nếu phương tiện kéo hàng không bảo đảm điều kiện an toàn, người điều khiển có thể gặp khó khăn trong việc xử lý kịp thời, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Ảnh: Fanpage Facebook Cục Cảnh Sát Giao Thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 11 nhấn mạnh, việc sử dụng xe máy cũ nát, tự ý cải tạo để kéo theo phương tiện khác làm ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, quan sát và xử lý tình huống của người lái. Khi chở hàng hóa cồng kềnh trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, những xe này có nguy cơ gây cản trở giao thông, dẫn đến va chạm, ảnh hưởng đến an toàn của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Từ thực tế trên, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, không tự ý cải tạo phương tiện và không sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn để vận chuyển hàng hóa. Khi có nhu cầu chở hàng, cần lựa chọn phương tiện phù hợp, bố trí hàng hóa gọn gàng, cố định chắc chắn và tuân thủ các quy định liên quan đến điều kiện phương tiện, tải trọng và kích thước hàng hóa.

Việc tận dụng xe máy cũ để tiết kiệm chi phí vận chuyển không nên đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Chủ động nhận diện nguy cơ, sử dụng phương tiện đúng quy định và bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa là những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế tai nạn giao thông.