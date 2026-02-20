Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát giao thông bị kéo đi gần 500m khi kiểm tra nồng độ cồn

Khi kiểm tra nồng độ cồn, một cán bộ CSGT Tuyên Quang bị tài xế giữ tay, tăng ga bỏ chạy và kéo đi gần 500m, sau đó ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.

Nguyễn Hinh

Sáng 20/2, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên thăm hỏi cán bộ CSGT bị thương do tài xế tăng ga bỏ chạy khi kiểm tra nồng độ cồn.

637158100-1397617512402491-1671678857574158713-n.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/2, tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lái xe bất ngờ giữ tay Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy. Do bị kẹt tay, đồng chí Đông phải chạy theo và đu bám vào xe. Sau khi di chuyển khoảng 500m, đối tượng thả tay, hạ kính chắn gió khiến đồng chí Đông ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú xã Hàm Yên). Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của Quyền là 0,21mg/L khí thở. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đến thăm cán bộ bị thương, Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để trở lại công tác. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi chống đối, coi thường pháp luật.

