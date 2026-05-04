Cảnh báo mạo danh kiểm tra y tế để lừa đảo người dân tại TPHCM

Sở Y tế TPHCM cảnh báo về các đối tượng giả danh cán bộ để đe dọa, lừa đảo người dân, cần cảnh giác cao và xác minh thông tin.

Mạo danh đoàn kiểm tra Sở Y tế TP HCM để lừa đảo người dân

Sở Y tế TP HCM thông tin, vừa ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại, tự xưng là cán bộ Đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

Đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời. Theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Cụ thể:

Đối với kiểm tra theo kế hoạch: Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm.

Đối với kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ.

Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp: Sở Y tế sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi, yêu cầu qua điện thoại.Vì vậy, người dân và các cơ sở hành nghề cần đặc biệt lưu ý không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, chủ động xác minh thông tin khi có nghi ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng Sở Y tế TP HCM 0967.771.010 hoặc 0989.401.155. Hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Sở Y tế TP HCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững niềm tin đối với hệ thống y tế.

Mạo danh bác sĩ Bạch Mai để trục lợi

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, đã ghi nhận phản ánh về tình trạng một số cơ sở, cá nhân mạo danh bác sĩ hoặc nhân viên y tế của bệnh viện nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đến khám chữa bệnh để trục lợi.

Cụ thể, qua xem quảng cáo, giới thiệu có tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp của Bạch Mai trực tiếp điều trị tại một phòng khám tư ở thôn Lưu Thượng (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cũ), TP Hà Nội, một người bệnh tại địa phương đến địa chỉ trên khám và được chẩn đoán viêm gân lồi cầu xương cánh tay và được chỉ định tiêm nhiều mũi trong một lần. Tuy nhiên, sau tiêm, tình trạng đau không cải thiện, vùng tiêm xuất hiện teo tổ chức dưới da. Bệnh viện Bạch Mai khẳng định trường hợp trên có sự mạo danh bác sĩ của Bệnh viện.

Một quảng cáo mạo danh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân không tin vào các quảng cáo truyền miệng hoặc thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, đặc biệt những nội dung tự xưng là chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai. Việc khám chữa bệnh tại các cơ sở không rõ chuyên môn, nhất là khi thực hiện các can thiệp như tiêm thuốc, thủ thuật xâm lấn, có thể gây biến chứng, kéo dài thời gian điều trị và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Đại diện bệnh viện cũng khuyến cáo, trước khi điều trị, người dân cần kiểm tra rõ cơ sở hành nghề, bằng cấp chuyên môn, giấy phép hoạt động và thông tin bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh. Người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, tránh đặt niềm tin sai chỗ dẫn đến thiệt hại về sức khỏe và chi phí.

Đối với Bệnh viện Bạch Mai, người dân có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống như: website https://bachmai.gov.vn/, fanpage Bệnh viện Bạch Mai có tích xanh xác thực, tổng đài 1900 8888 66 hoặc ứng dụng Bach Mai Care - Hồ sơ sức khỏe.

"Nếu đã điều trị tại cơ sở nghi giả mạo và xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng nề, teo da, hạn chế vận động hoặc bệnh không thuyên giảm, người dân nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám sớm. Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, tình trạng lợi dụng danh tiếng của các bệnh viện tuyến cuối để trục lợi có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Người dân cần tỉnh táo để tránh “tiền mất, tật mang”, đại diện Bệnh viện Bạch Mai thông tin.