Vẻ đẹp chết chóc của viên đá đỏ rực, người xưa dùng làm bùa hộ mệnh

Hùng hoàng (realgar) là một khoáng vật sunfua asen với công thức hóa học As₄S₄, nổi bật bởi sắc đỏ cam rực rỡ như than hồng đang cháy. Ngay từ thời cổ đại, con người đã bị cuốn hút bởi màu sắc độc đáo này. Ở nhiều nền văn minh Á – Âu, hùng hoàng từng được nghiền thành bột để làm phẩm màu, thuốc nhuộm, thậm chí là thành phần trong y học cổ truyền. Tại Trung Quốc, nó còn gắn liền với lễ Đoan Ngọ, khi người ta tin rằng hùng hoàng có thể xua đuổi tà khí và côn trùng độc.

Khoáng vật này thường hình thành trong các mỏ quặng nhiệt dịch ở nhiệt độ thấp, thường đi kèm với orpiment (thạch hoàng – một dạng asen sulfide màu vàng). Những tinh thể hùng hoàng đẹp có dạng lăng trụ ngắn, bề mặt bóng nhựa và đôi khi phát quang nhẹ dưới ánh sáng. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy lại đi kèm một mặt tối: realgar rất độc do chứa asen. Việc tiếp xúc hoặc hít phải bụi của nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, vì vậy ngày nay việc sử dụng realgar trong đời sống đã bị hạn chế đáng kể.

Một đặc điểm thú vị của hùng hoàng là tính không bền dưới ánh sáng. Khi tiếp xúc lâu với ánh nắng, nó dần chuyển thành một dạng bột vàng nhạt gọi là pararealgar. Hiện tượng này khiến nhiều mẫu vật trong bảo tàng phải được bảo quản trong điều kiện ánh sáng kiểm soát nghiêm ngặt. Điều đó cũng khiến hùng hoàng trở thành “khoáng vật sống”, luôn biến đổi theo thời gian, thay vì giữ nguyên trạng thái như nhiều loại đá khác.

Trong lịch sử, hùng hoàng từng được sử dụng như một thành phần trong thuốc pháo và chất tạo màu trong hội họa. Tuy nhiên, do độc tính cao, ngày nay nó chủ yếu được giới sưu tầm và các nhà khoáng vật học quan tâm như một mẫu vật trưng bày hơn là vật liệu ứng dụng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng hùng hoàng vẫn mang trong mình một sức hấp dẫn đặc biệt, sự kết hợp giữa vẻ đẹp rực rỡ và hiểm nguy tiềm ẩn, như một lời nhắc nhở về hai mặt của tự nhiên.

Ở góc độ văn hóa, hùng hoàng còn là minh chứng cho cách con người cổ đại tương tác với khoáng vật, vừa tận dụng, vừa tôn kính, vừa e dè. Từ những lọ thuốc cổ xưa đến các mẫu vật trong bảo tàng hiện đại, hành trình của hùng hoàng phản ánh rõ nét sự tiến bộ trong nhận thức khoa học của nhân loại.