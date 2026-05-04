Ảnh vệ tinh của NASA hé lộ thủ đô Mexico sụt lún với tốc độ đáng lo ngại

Ảnh vệ tinh NASA mới công bố cho thấy thủ đô của Mexico đang lún xuống gần 25 cm mỗi năm. Tốc độ này khiến giới chuyên gia lo ngại.

Theo AP, Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) mới công bố hình ảnh vệ tinh chụp thủ đô Mexico City của Mexico. Hình ảnh cho thấy thủ đô của Mexico đang lún xuống gần 25 cm mỗi năm và có thể nhìn thấy từ không gian. Theo đó, Mexico City trở thành một trong những đô thị có tốc độ lún nhanh nhất thế giới.

Là một trong những khu vực đô thị rộng lớn và đông dân nhất thế giới, với diện tích khoảng 7.800 km2 và khoảng 22 triệu người dân, Mexico City và các thành phố xung quanh được xây dựng trên nền một hồ nước cổ đại. Nhiều con phố ở trung tâm của thủ đô Mexico từng là kênh đào.

Việc bơm nước ngầm quy mô lớn và quá trình đô thị hóa đã làm thu hẹp đáng kể tầng chứa nước ngầm, dẫn đến Mexico City bị sụt lún trong hơn 100 năm. Nhiều di tích và công trình kiến trúc cổ, bao gồm nhà thờ Metropolitan khởi công xây dựng từ năm 1573, đã bị nghiêng hẳn sang một bên. Sự thu hẹp của tầng chứa nước ngầm cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu nước trong nhiều năm và dự kiến sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Ảnh vệ tinh của NASA cho thấy thủ đô Mexico City của Mexico đang sụt lún với tốc độ có thể nhìn thấy rõ từ không gian. Ảnh: NASA.

Nhà nghiên cứu địa vật lý Enrique Cabral tại Đại học Tự trị quốc gia Mexico cho biết: "Một phần cơ sở hạ tầng của Mexico bị thiệt hại, bao gồm tàu điện ngầm, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, hệ thống nước sinh hoạt, nhà ở và đường phố. Đây là một vấn đề rất lớn".

Theo báo cáo mới được NASA công bố, ở một số khu vực, hiện tượng sụt lún đang diễn ra với tốc độ trung bình 2 cm/tháng, bao gồm các khu vực sân bay và tượng đài Thiên thần Độc lập nổi tiếng thế giới.

Các ước tính của NASA dựa trên các phép đo được thực hiện từ tháng 10/2025 - 1/2026 bởi vệ tinh có tên NISAR, có khả năng theo dõi những thay đổi theo thời gian thực trên bề mặt Trái đất. Đây một phát kiến chung giữa NASA và Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ.

Nhà khoa học Paul Rosen của dự án NISAR cho biết, bằng cách thu thập thông tin chi tiết về Trái đất từ ​​không gian, dự án này cũng "cho chúng ta biết điều gì đó về những gì thực sự đang xảy ra bên dưới bề mặt hành tinh xanh".

Trong nhiều thập kỷ, chính phủ Mexico đã gia cố nền móng cho một số công trình như nhà thờ. Sau những đợt khủng hoảng nước bùng phát gần đây, ông Cabral cho biết các quan chức bắt đầu tài trợ cho nhiều nghiên cứu hơn nhằm lên kế hoạch giải quyết vấn đề sụt lún nghiêm trọng ở Mexico City.