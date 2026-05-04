Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu tại xã Đồng Tâm có tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dữ liệu cho thấy hàng chục gói thầu do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (Đồng Nai) làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, trung bình chỉ 1,31%, dấy lên dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 4/2026, Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (TP Đồng Nai) đã thực hiện công bố khoảng 11 dự án với khoảng 27 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm 86 gói thầu. Trong số 61 gói thầu đã có kết quả công bố, tổng giá trị các gói thầu là 36.794.082.982 đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị trúng thầu đạt 36.312.408.794 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 480 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình "nhỏ giọt" ở mức 1,31%.

Minh chứng rõ nét nhất cho tình trạng trúng thầu sát giá là tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã. Theo Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026, gói thầu này có giá 2.636.641.805 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 với giá trúng thầu là 2.604.560.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức siêu thấp, chỉ khoảng 1% (tương đương hơn 32 triệu đồng cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng).

Nguồn MSC

Một dự án khác là "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT ngày 28/04/2026). Gói thầu này có giá 7.084.887.862 đồng, đơn vị trúng thầu tiếp tục là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 với giá 7.074.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,02%.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025/QH15, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm liên tục ở mức quá thấp tại nhiều gói thầu do cùng một chủ đầu tư mời thầu, các cơ quan chức năng cần xem xét lại quá trình lập, thẩm định giá gói thầu cũng như khâu đánh giá hồ sơ. Nếu không có sự cạnh tranh thực chất, mục tiêu tối ưu hóa nguồn ngân sách sẽ không đạt được".

