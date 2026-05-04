Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu tại xã Đồng Tâm có tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dữ liệu cho thấy hàng chục gói thầu do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (Đồng Nai) làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, trung bình chỉ 1,31%, dấy lên dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 4/2026, Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (TP Đồng Nai) đã thực hiện công bố khoảng 11 dự án với khoảng 27 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm 86 gói thầu. Trong số 61 gói thầu đã có kết quả công bố, tổng giá trị các gói thầu là 36.794.082.982 đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị trúng thầu đạt 36.312.408.794 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 480 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình "nhỏ giọt" ở mức 1,31%.

Minh chứng rõ nét nhất cho tình trạng trúng thầu sát giá là tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã. Theo Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026, gói thầu này có giá 2.636.641.805 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 với giá trúng thầu là 2.604.560.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức siêu thấp, chỉ khoảng 1% (tương đương hơn 32 triệu đồng cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng).

15.png
Nguồn MSC

Một dự án khác là "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT ngày 28/04/2026). Gói thầu này có giá 7.084.887.862 đồng, đơn vị trúng thầu tiếp tục là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 với giá 7.074.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,02%.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025/QH15, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm liên tục ở mức quá thấp tại nhiều gói thầu do cùng một chủ đầu tư mời thầu, các cơ quan chức năng cần xem xét lại quá trình lập, thẩm định giá gói thầu cũng như khâu đánh giá hồ sơ. Nếu không có sự cạnh tranh thực chất, mục tiêu tối ưu hóa nguồn ngân sách sẽ không đạt được".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Điểm danh những "nhà thầu quen" tại các dự án đầu tư công xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Theo Điều 16, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, pháp luật nghiêm cấm các hành vi:

1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

3. Thông thầu, bao gồm các hành vi thỏa thuận về việc rút khỏi dự thầu hoặc thỏa thuận để một bên trúng thầu.

4. Gian lận, bao gồm làm giả, làm sai lệch thông tin hồ sơ tài liệu trong đấu thầu.

5. Cản trở hoạt động đấu thầu và không bảo đảm công bằng, minh bạch.

#đấu thầu #Tiết kiệm ngân sách #xã Đồng Tâm #đồng Nai #gói thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu vệ sinh môi trường tại xã Định Hòa: Cạnh tranh ra sao?

Gói thầu số 01: Quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại xã Định Hòa thu hút một nhà thầu tham dự. Năng lực của nhà thầu này ra sao?

Trong bối cảnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cả nước, các gói thầu dịch vụ công ích tại các địa phương mới sáp nhập đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Mới đây, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Phòng Kinh tế xã Định Hòa (tỉnh An Giang) đã tổ chức đóng/mở thầu đối với Gói thầu số 01: Quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc công trình: Dịch vụ công ích xã Định Hòa.

Gói thầu số 01 có mã trên hệ thống là IB2600168330 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) mã PL2600097336, do Phòng Kinh tế xã Định Hòa làm chủ đầu tư có giá 1.327.952.334 đồng (đã bao gồm dự phòng phí).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu thu gom rác thải sinh hoạt tại Tân Hà Lâm Hà hơn 1,8 tỷ về tay ai?

Gói thầu IB2600167618 cung ứng dịch vụ tại xã Tân Hà Lâm Hà vừa được mở thầu với duy nhất một nhà thầu tham dự

Trong bối cảnh công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương đang được chú trọng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã triển khai gói thầu dịch vụ quan trọng: Gói thầu số 03: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà 8 tháng cuối năm 2026.

Theo Quyết định số 85/QĐ-TTDVTH ngày 20/04/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà – ông Nguyễn Văn Hùng ký, gói thầu này là một phần trong kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích. Tiếp đó, E-HSMT đã được phê duyệt theo Quyết định số 18/QĐ-TTDVTH ngày 22/04/2026 do chính ông Nguyễn Văn Hùng ký số.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói sửa đường 35 tỷ trên QL30: Những điểm nóng từ quy trình đấu thầu đến hủy hợp đồng

Trúng thầu vượt 8 đối thủ, nhưng Liên danh Công ty 439 - 379 VN vừa bị chấm dứt hợp đồng vì lý do nghiêm trọng. Bài viết mổ xẻ những lỗ hổng trong đấu thầu.

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống ATGT trên Quốc lộ 30 (tỉnh Đồng Tháp) – mã gói thầu IB2500011477 – đang trở thành một trường hợp điển hình trong quản lý vốn đầu tư công, phản ánh thực tế khắc nghiệt của công tác hậu kiểm sau đấu thầu.

Quy trình đấu thầu: Sự chặt chẽ ngay từ khâu hồ sơ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới