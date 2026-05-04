Cận cảnh loài chim mỏ dài cong veo kỳ lạ, Việt Nam có nhiều

Giữa những vùng đầm lầy lộng gió, có một loài chim thanh thoát với chiếc mỏ cong ngược như nét vẽ tinh tế của tự nhiên.

Chim cà kheo mỏ cong, tên khoa học Recurvirostra avosetta, là một trong những loài chim nước nổi bật nhờ hình dáng thanh mảnh và bộ lông tương phản trắng – đen. Đôi chân dài xanh xám giúp chúng dễ dàng sải bước qua các vùng nước nông, trong khi chiếc mỏ mảnh cong lên phía trên lại là “công cụ” kiếm ăn độc đáo hiếm thấy trong thế giới chim.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống nhiều loài chim dùng mỏ để mổ trực tiếp con mồi, cà kheo mỏ cong lại “quét” mỏ qua lại trong nước theo hình vòng cung. Phương pháp này giúp chúng bắt được các sinh vật nhỏ như côn trùng, giáp xác và động vật không xương sống sống dưới bùn. Cách kiếm ăn ấy vừa hiệu quả vừa tạo nên hình ảnh rất đặc trưng – như thể chúng đang vẽ những đường cong mềm mại trên mặt nước.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài chim này phân bố rộng ở châu Âu, châu Á (gồm Việt Nam) và một phần châu Phi, thường sinh sống tại các vùng đầm lầy ven biển, hồ nước mặn hoặc bãi triều. Chúng đặc biệt ưa thích những nơi có nước nông và bùn mềm, nơi nguồn thức ăn dồi dào. Vào mùa sinh sản, cà kheo mỏ cong làm tổ ngay trên mặt đất, thường là những chỗ trống trải gần nước. Điều này khiến trứng và chim non dễ bị đe dọa, nhưng bù lại, loài chim này rất “gan dạ”, chúng sẵn sàng lao vào kẻ thù, phát ra tiếng kêu lớn để bảo vệ tổ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điểm thú vị của Recurvirostra avosetta là đời sống xã hội khá gắn kết. Chúng thường sống thành đàn và hợp tác trong việc cảnh giới. Khi có nguy hiểm, cả đàn sẽ cùng phản ứng, tạo nên một “hàng rào âm thanh” khiến kẻ săn mồi chùn bước. Sự phối hợp này giúp tăng đáng kể khả năng sống sót trong môi trường tự nhiên đầy rủi ro.

Trong lịch sử bảo tồn, loài chim này từng suy giảm mạnh ở một số khu vực do mất môi trường sống. Tuy nhiên, nhờ các chương trình bảo vệ đất ngập nước và ý thức bảo tồn tăng cao, quần thể của chúng đã phục hồi đáng kể.