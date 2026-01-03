Cẩn trọng với 'bẫy' làm đẹp siêu tốc cận Tết

Dịp cuối năm, nhu cầu làm đẹp của chị em đang gia tăng đáng kể. Đánh trúng tâm lý nôn nóng muốn có diện mạo hoàn hảo để đón xuân, các dịch vụ thẩm mỹ "siêu tốc" đang trở thành miếng mồi ngon dẫn dụ những khách hàng nhẹ dạ.

Khảo sát trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những lời chào mời đầy mật ngọt: “Nâng mũi không dao kéo”, “Trắng da bật tông chỉ sau một buổi” hay “Tiêm filler giá rẻ đón Tết”. Những cam kết về một vẻ đẹp hoàn hảo tức thì với mức giá rẻ đến bất ngờ đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn ấy thường là những hệ lụy nhãn tiền.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, vào những tháng giáp Tết, số lượng bệnh nhân nhập viện vì biến chứng thẩm mỹ thường có xu hướng tăng đột biến. Các phòng cấp cứu chuyên khoa liên tục tiếp nhận những ca bệnh trong tình trạng biến chứng. Nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến bác sĩ khi gương mặt đã biến dạng, vùng mũi, môi sưng nề, vón cục hoặc xuất hiện các ổ mủ hoại tử nghiêm trọng. Đây là kết quả đau xót của việc tin vào những “thẩm mỹ dạo” hoặc các spa không phép, nơi sử dụng filler giả, thực chất là silicone lỏng, hoặc thực hiện kỹ thuật tiêm sai gây tắc mạch và chèn ép mạch máu.

Ảnh minh họa/Internet

Không dừng lại ở đó, một bộ phận khách hàng khác lại trở thành nạn nhân của các loại axit lột tẩy được quảng bá dưới danh xưng mỹ miều là “tế bào gốc” hay “rượu thuốc gia truyền”. Thay vì sở hữu làn da trắng hồng như mong đợi, nhiều người phải đối mặt với tình trạng da mặt đỏ rực, chảy dịch và bị phá hủy hoàn toàn hàng rào bảo vệ tự nhiên. Theo thông tin từ Khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, các ca tai biến do filler và lột tẩy da sai cách thường chiếm tới hơn 60% tổng số ca biến chứng nhập viện trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo bác sĩ da liễu, có hai nhóm đối tượng chính dễ rơi vào bẫy thẩm mỹ độc hại. Một là những người dễ dãi trong lựa chọn, ham rẻ nên tìm đến các “spa cỏ”. Hai là những người dù có tìm hiểu nhưng lại bị dẫn dắt bởi các kịch bản quảng cáo tinh vi, sử dụng hình ảnh cắt ghép và danh nghĩa giả mạo của các “chuyên gia” quốc tế. Bác sĩ cảnh báo rằng, các phương pháp xâm lấn như tiêm filler, botox nếu thiếu bàn tay của bác sĩ chuyên môn và điều kiện vô trùng sẽ dẫn đến những biến chứng khủng khiếp như nhiễm trùng hay dị ứng nghiêm trọng.

Để hồi sinh làn da đón Tết một cách an toàn, các chuyên gia khuyến cáo chị em nên ưu tiên các giải pháp công nghệ cao không xâm lấn. Đơn cử như công nghệ Laser Pico với thời gian phát xung cực ngắn, giúp tác động chính xác vào mô đích để xóa nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông mà không gây tổn thương bề mặt hay cần thời gian nghỉ dưỡng. Sự phối hợp đa bước sóng trong liệu trình vừa kích thích tăng sinh collagen sâu dưới da, vừa cải thiện vẻ mịn màng bên trên, cho phép người bệnh duy trì sinh hoạt bình thường ngay sau điều trị.

Bên cạnh các can thiệp máy móc, một quy trình chăm sóc da “đúng và đủ” tại nhà chính là yếu tố then chốt để duy trì vẻ đẹp bền vững. Trong những ngày Tết bận rộn với môi trường ô nhiễm và chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chị em cần tuân thủ nghiêm ngặt bốn bước cốt lõi: Làm sạch sâu; Cấp ẩm bằng nước hoa hồng hoặc AHA nồng độ thấp; Bồi dưỡng hoạt chất phục hồi như Vitamin C, E hoặc Niacinamide; Cuối cùng là bảo vệ tuyệt đối bằng kem chống nắng.

Làm đẹp là một nhu cầu chính đáng, nhưng cần được thực hiện dựa trên nền tảng khoa học và sự thấu hiểu cơ thể. Xu hướng thẩm mỹ hiện đại không còn là những công thức chung rập khuôn, mà hướng tới việc “cá thể hóa” trị liệu để đạt hiệu quả tối ưu trên từng bệnh nhân.

Để bảo đảm an toàn, trước khi thực hiện các kỹ thuật làm đẹp xâm lấn, các chị em cần tìm hiểu kỹ thông tin về phương pháp làm, cơ sở thực hiện, kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ phẫu thuật… tránh để bị "tiền mất, tật mang".