Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí quyết làm đẹp tóc an toàn với nước vo gạo, ai cũng có thể áp dụng

Sống Khỏe

Bí quyết làm đẹp tóc an toàn với nước vo gạo, ai cũng có thể áp dụng

Tận dụng nước vo gạo chăm sóc tóc tại nhà giúp giảm xơ rối, gãy rụng, cấp ẩm da đầu và mang lại mái tóc mềm mượt, chắc khỏe từ gốc đến ngọn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tóc khô, xơ rối, chẻ ngọn hay gãy rụng là những vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Thay vì chi tiền cho các loại dầu gội hay serum đắt đỏ, một nguyên liệu quen thuộc trong bếp nước vo gạo lại có thể trở thành giải pháp tự nhiên, hiệu quả ngay tại nhà. Ảnh minh họa
Tóc khô, xơ rối, chẻ ngọn hay gãy rụng là những vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Thay vì chi tiền cho các loại dầu gội hay serum đắt đỏ, một nguyên liệu quen thuộc trong bếp nước vo gạo lại có thể trở thành giải pháp tự nhiên, hiệu quả ngay tại nhà. Ảnh minh họa
Theo các nghiên cứu, nước vo gạo giàu protein, axit amin và vitamin nhóm B, giúp phục hồi cấu trúc tóc từ sâu bên trong, giảm chẻ ngọn, tăng độ bóng mượt và cải thiện sức sống của tóc chỉ sau vài tuần kiên trì sử dụng. Không những thế, các dưỡng chất trong nước gạo còn giúp da đầu được cấp ẩm, giảm gãy rụng và kích thích mọc tóc. Ảnh minh họa
Theo các nghiên cứu, nước vo gạo giàu protein, axit amin và vitamin nhóm B, giúp phục hồi cấu trúc tóc từ sâu bên trong, giảm chẻ ngọn, tăng độ bóng mượt và cải thiện sức sống của tóc chỉ sau vài tuần kiên trì sử dụng. Không những thế, các dưỡng chất trong nước gạo còn giúp da đầu được cấp ẩm, giảm gãy rụng và kích thích mọc tóc. Ảnh minh họa
Một trong những cách đơn giản nhất là gội đầu bằng nước gạo lên men. Người dùng có thể ngâm nửa cốc gạo trong 1 cốc nước khoảng 30 phút, sau đó để lên men trong 24 giờ. Ảnh minh họa
Một trong những cách đơn giản nhất là gội đầu bằng nước gạo lên men. Người dùng có thể ngâm nửa cốc gạo trong 1 cốc nước khoảng 30 phút, sau đó để lên men trong 24 giờ. Ảnh minh họa
Khi gội đầu, hãy massage nhẹ nhàng nước này lên da đầu và xả sạch sau 20 phút. Phương pháp này không chỉ giúp tóc sạch sâu mà còn nuôi dưỡng từng sợi tóc, mang lại độ mềm mượt tự nhiên. Ảnh minh họa
Khi gội đầu, hãy massage nhẹ nhàng nước này lên da đầu và xả sạch sau 20 phút. Phương pháp này không chỉ giúp tóc sạch sâu mà còn nuôi dưỡng từng sợi tóc, mang lại độ mềm mượt tự nhiên. Ảnh minh họa
Ngoài ra, ủ tóc với dầu dừa và nước vo gạo cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho tóc khô xơ. Chỉ cần trộn 1 thìa dầu dừa với nửa cốc nước gạo, thoa đều từ chân đến ngọn tóc và ủ trong 30 – 45 phút trước khi gội sạch. Hỗn hợp này cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi và hạn chế tóc gãy rụng. Ảnh minh họa
Ngoài ra, ủ tóc với dầu dừa và nước vo gạo cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho tóc khô xơ. Chỉ cần trộn 1 thìa dầu dừa với nửa cốc nước gạo, thoa đều từ chân đến ngọn tóc và ủ trong 30 – 45 phút trước khi gội sạch. Hỗn hợp này cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi và hạn chế tóc gãy rụng. Ảnh minh họa
Với những người bận rộn, xịt dưỡng tóc hằng ngày bằng nước vo gạo là giải pháp tiện lợi. Chỉ cần cho nước vo gạo vào bình xịt và dùng như dầu xả không cần gội lại, mái tóc sẽ giảm xơ rối, tăng độ bóng và luôn mềm mượt. Đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để nuôi dưỡng tóc mỗi ngày. Ảnh minh họa
Với những người bận rộn, xịt dưỡng tóc hằng ngày bằng nước vo gạo là giải pháp tiện lợi. Chỉ cần cho nước vo gạo vào bình xịt và dùng như dầu xả không cần gội lại, mái tóc sẽ giảm xơ rối, tăng độ bóng và luôn mềm mượt. Đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để nuôi dưỡng tóc mỗi ngày. Ảnh minh họa
Điều đặc biệt, nước vo gạo không tốn kém, dễ thực hiện và an toàn cho mọi loại tóc. Thay vì bỏ đi phần nước vo gạo sau khi nấu cơm, người dùng có thể tận dụng như “thần dược” chăm sóc mái tóc tại nhà. Ảnh minh họa
Điều đặc biệt, nước vo gạo không tốn kém, dễ thực hiện và an toàn cho mọi loại tóc. Thay vì bỏ đi phần nước vo gạo sau khi nấu cơm, người dùng có thể tận dụng như “thần dược” chăm sóc mái tóc tại nhà. Ảnh minh họa
Chỉ cần kiên trì áp dụng, mái tóc sẽ trở nên chắc khỏe, mềm mượt từ gốc đến ngọn, đồng thời giúp da đầu khỏe mạnh, giảm hẳn tình trạng gãy rụng hay xơ rối. Ảnh minh họa
Chỉ cần kiên trì áp dụng, mái tóc sẽ trở nên chắc khỏe, mềm mượt từ gốc đến ngọn, đồng thời giúp da đầu khỏe mạnh, giảm hẳn tình trạng gãy rụng hay xơ rối. Ảnh minh họa
Với những lợi ích thiết thực này, nước vo gạo thực sự là một giải pháp tự nhiên, dễ tìm và chi phí bằng 0, giúp mỗi người duy trì mái tóc đẹp mà không cần đến các sản phẩm chăm sóc đắt tiền. Ảnh minh họa
Với những lợi ích thiết thực này, nước vo gạo thực sự là một giải pháp tự nhiên, dễ tìm và chi phí bằng 0, giúp mỗi người duy trì mái tóc đẹp mà không cần đến các sản phẩm chăm sóc đắt tiền. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chăm sóc tóc tự nhiên bằng nước vo gạo #Ủ tóc với dầu dừa và nước vo gạo #Xịt dưỡng tóc từ nước vo gạo hàng ngày #Lợi ích của nước vo gạo cho tóc và da đầu #Giải pháp tóc khô xơ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT